Правительство сменило заместителей Министра обороны: Мироненко уволили, Баника и Шкуракова назначили

Кабинет Министров провел кадровые изменения в Минобороны: уволил Юрия Мироненко и назначил Мстислава Баника и Василия Шкуракова заместителями Министра обороны.

Кабинет Министров Украины 28 марта принял ряд кадровых решений. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

В частности, правительство уволило Юрия Мироненко с должности замминистра обороны.

Назначены два новых заместителя главы Минобороны — Мстислав Баник и Василий Шкураков.

Кроме того, исполнение обязанностей главы Национальной социальной сервисной службы Украины временно возложено на Игоря Ильченко.

