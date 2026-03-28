Правительство сменило заместителей Министра обороны: Мироненко уволили, Баника и Шкуракова назначили
14:29, 28 марта 2026
Кабинет Министров провел кадровые изменения в Минобороны: уволил Юрия Мироненко и назначил Мстислава Баника и Василия Шкуракова заместителями Министра обороны.
Кабинет Министров Украины 28 марта принял ряд кадровых решений. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
В частности, правительство уволило Юрия Мироненко с должности замминистра обороны.
Назначены два новых заместителя главы Минобороны — Мстислав Баник и Василий Шкураков.
Кроме того, исполнение обязанностей главы Национальной социальной сервисной службы Украины временно возложено на Игоря Ильченко.
