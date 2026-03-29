Україна перейшла на літній час

07:00, 29 березня 2026
Стрілки годинників перевели на одну годину вперед.
У ніч на 29 березня Україна перейшла на літній час: в останню неділю березня о 3:00 годинники перевели на одну годину вперед. На сучасних гаджетах час змінився автоматично.

Раніше  Судово-юридична газета» повідомляла про способи спростити адаптацію до переведення годинників.

Також медики дали практичні поради, як пережити перехід на літній час з найменшими наслідками для здоров'я.

Зазначимо, що в нашій країні годинники мали більше не переводити на літній чи зимовий час, оскільки 16 липня 2024 року Верховна Рада підтримала законопроєкт про обчислення часу в Україні № 4201.

Згодом його підписав голова Верховної Ради, і 21 серпня його направили на підпис Президенту. Проте Володимир Зеленський закон досі не підписав.

