Стрелки часов перевели на один час вперед.

В ночь на 29 марта Украина перешла на летнее время: в последнее воскресенье марта в 3:00 часы перевели на один час вперед. На современных гаджетах время изменилось автоматически.

Отметим, что в нашей стране часы должны больше не переводить на летнее или зимнее время, поскольку 16 июля 2024 года Верховная Рада поддержала законопроект об исчислении времени в Украине № 4201.

Впоследствии его подписал председатель Верховной Рады, и 21 августа его направили на подпись Президенту. Однако Владимир Зеленский закон до сих пор не подписал.

