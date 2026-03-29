  1. В Україні

Як гарантовано потрапити до обраної військової частини: алгоритм дій

11:11, 29 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Кандидати можуть самостійно обрати посаду та військову частину — для цього передбачено чітку процедуру з кількох етапів.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Контрактна служба в Україні дає змогу самостійно обрати підрозділ і посаду. У Міністерстві оборони розробили покроковий алгоритм, який дозволяє гарантовано потрапити до обраної військової частини.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як обрати підрозділ

На першому етапі кандидат має знайти вакансію та визначитися з частиною. Це можна зробити через:

  • центри рекрутингу ЗСУ, зокрема при ЦНАПах;
  • онлайн-платформи Lobby X, Work.ua, robota.ua;
  • державні сервіси — застосунок «Резерв+» та «Дія» (зокрема «Лінія дронів»).

Також працюють рекрутингові центри окремих родів військ: Сухопутних, Десантно-штурмових, Військово-Морських Сил, Сил територіальної оборони, Сил спеціальних операцій і Сил безпілотних систем.

Співбесіда та рекомендація

Після обрання посади кандидат проходить співбесіду у військовій частині, а також перевірку фізичної підготовки та психологічне тестування.

За результатами видається рекомендаційний лист. У ньому зазначають, чи входить частина до переліку пріоритетного комплектування, який формує Генеральний штаб ЗСУ.

Якщо частина є у цьому списку — рекомендаційний лист обов’язково враховується під час оформлення.

Якщо ні — кандидатуру погоджують із вищим командуванням, після чого лист також стає обов’язковим для врахування.

Оформлення та медкомісія

З рекомендаційним листом кандидат звертається до територіального центру комплектування або центру рекрутингу.

Подальші етапи включають:

  • уточнення облікових даних;
  • проходження військово-лікарської комісії (ВЛК);
  • професійний відбір.

Направлення на ВЛК можна отримати дистанційно через застосунок «Резерв+».

Якщо кандидат не відповідає обраній посаді, йому можуть запропонувати інші варіанти в тій самій частині.

Навчання і підписання контракту

Кандидатів без досвіду військової служби направляють на базову загальновійськову підготовку, яка триває 51 день. Після цього вони прибувають до місця служби. Контракт у такому разі підписує командир навчального центру.

Для кандидатів із досвідом служби ТЦК видає направлення, а контракт підписує безпосередньо командир військової частини від імені Міністерства оборони.

Умови контракту

Контракти укладають на строк від 1 до 5 років — залежно від посади та категорії військовослужбовця. Водночас вони продовжуються до завершення воєнного стану.

Винятки передбачені, зокрема, для:

  • «Контракту 18–24»;
  • контрактів із медиками та психологами;
  • осіб віком 60+.

Окремо в Міноборони наголошують на програмі «Контракт 18–24», яка передбачає чіткий термін служби (1 або 2 роки) та виплату 1 млн грн за підписання.

Таким чином, процедура укладання контракту є уніфікованою та передбачає чіткі кроки — від вибору посади до підписання контракту і початку служби в обраному підрозділі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

військові оборона військовослужбовці Міноборони

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Військовим, які викриватимуть корупцію в армії, надаватимуть відпустку для переведення в іншу частину

Військовослужбовцям, які повідомляють про корупцію у секторі безпеки і оборони, пропонується надати тривалу оплачувану відпустку та можливість переведення до іншого виду чи роду військ за власним бажанням.

ЄСПЛ у справі VASHCHENKO AND TRETYAK v. UKRAINE засудив практику перегляду остаточних рішень українських судів

ЄСПЛ детально пояснив, чому перегляд справ на підставі нової практики є непередбачуваним та незаконним.

Законні підстави для звільнення з військової служби під час мобілізації: роз’яснення Верховного Суду

Верховний Суд пояснив, що пенсія не є підставою для звільнення військовослужбовця, в той час коли наявність дружини з числа осіб з інвалідністю, навпаки, самостійна підстава для звільнення.

У Верховній Раді бачать ризики у поверненні вихідних у свята під час війни, бо це вдарить по бюджету

У Верховній Раді попереджають, що повернення вихідних у святкові дні та зміни у правилах відпусток для військових можуть мати як правові, так і бюджетні наслідки.

ВРП пропонує змінити підстави дисциплінарної відповідальності суддів та посилити свою роль у бюджетному процесі

Вища рада правосуддя ініціює низку законодавчих змін, спрямованих на посилення незалежності судової влади та вдосконалення механізмів її функціонування.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено.

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]