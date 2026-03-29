Як гарантовано потрапити до обраної військової частини: алгоритм дій

Кандидати можуть самостійно обрати посаду та військову частину — для цього передбачено чітку процедуру з кількох етапів.

Контрактна служба в Україні дає змогу самостійно обрати підрозділ і посаду. У Міністерстві оборони розробили покроковий алгоритм, який дозволяє гарантовано потрапити до обраної військової частини.

Як обрати підрозділ

На першому етапі кандидат має знайти вакансію та визначитися з частиною. Це можна зробити через:

центри рекрутингу ЗСУ, зокрема при ЦНАПах;

онлайн-платформи Lobby X, Work.ua, robota.ua;

державні сервіси — застосунок «Резерв+» та «Дія» (зокрема «Лінія дронів»).

Також працюють рекрутингові центри окремих родів військ: Сухопутних, Десантно-штурмових, Військово-Морських Сил, Сил територіальної оборони, Сил спеціальних операцій і Сил безпілотних систем.

Співбесіда та рекомендація

Після обрання посади кандидат проходить співбесіду у військовій частині, а також перевірку фізичної підготовки та психологічне тестування.

За результатами видається рекомендаційний лист. У ньому зазначають, чи входить частина до переліку пріоритетного комплектування, який формує Генеральний штаб ЗСУ.

Якщо частина є у цьому списку — рекомендаційний лист обов’язково враховується під час оформлення.

Якщо ні — кандидатуру погоджують із вищим командуванням, після чого лист також стає обов’язковим для врахування.

Оформлення та медкомісія

З рекомендаційним листом кандидат звертається до територіального центру комплектування або центру рекрутингу.

Подальші етапи включають:

уточнення облікових даних;

проходження військово-лікарської комісії (ВЛК);

професійний відбір.

Направлення на ВЛК можна отримати дистанційно через застосунок «Резерв+».

Якщо кандидат не відповідає обраній посаді, йому можуть запропонувати інші варіанти в тій самій частині.

Навчання і підписання контракту

Кандидатів без досвіду військової служби направляють на базову загальновійськову підготовку, яка триває 51 день. Після цього вони прибувають до місця служби. Контракт у такому разі підписує командир навчального центру.

Для кандидатів із досвідом служби ТЦК видає направлення, а контракт підписує безпосередньо командир військової частини від імені Міністерства оборони.

Умови контракту

Контракти укладають на строк від 1 до 5 років — залежно від посади та категорії військовослужбовця. Водночас вони продовжуються до завершення воєнного стану.

Винятки передбачені, зокрема, для:

«Контракту 18–24»;

контрактів із медиками та психологами;

осіб віком 60+.

Окремо в Міноборони наголошують на програмі «Контракт 18–24», яка передбачає чіткий термін служби (1 або 2 роки) та виплату 1 млн грн за підписання.

Таким чином, процедура укладання контракту є уніфікованою та передбачає чіткі кроки — від вибору посади до підписання контракту і початку служби в обраному підрозділі.

