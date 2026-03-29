Як гарантовано потрапити до обраної військової частини: алгоритм дій
Контрактна служба в Україні дає змогу самостійно обрати підрозділ і посаду. У Міністерстві оборони розробили покроковий алгоритм, який дозволяє гарантовано потрапити до обраної військової частини.
Як обрати підрозділ
На першому етапі кандидат має знайти вакансію та визначитися з частиною. Це можна зробити через:
- центри рекрутингу ЗСУ, зокрема при ЦНАПах;
- онлайн-платформи Lobby X, Work.ua, robota.ua;
- державні сервіси — застосунок «Резерв+» та «Дія» (зокрема «Лінія дронів»).
Також працюють рекрутингові центри окремих родів військ: Сухопутних, Десантно-штурмових, Військово-Морських Сил, Сил територіальної оборони, Сил спеціальних операцій і Сил безпілотних систем.
Співбесіда та рекомендація
Після обрання посади кандидат проходить співбесіду у військовій частині, а також перевірку фізичної підготовки та психологічне тестування.
За результатами видається рекомендаційний лист. У ньому зазначають, чи входить частина до переліку пріоритетного комплектування, який формує Генеральний штаб ЗСУ.
Якщо частина є у цьому списку — рекомендаційний лист обов’язково враховується під час оформлення.
Якщо ні — кандидатуру погоджують із вищим командуванням, після чого лист також стає обов’язковим для врахування.
Оформлення та медкомісія
З рекомендаційним листом кандидат звертається до територіального центру комплектування або центру рекрутингу.
Подальші етапи включають:
- уточнення облікових даних;
- проходження військово-лікарської комісії (ВЛК);
- професійний відбір.
Направлення на ВЛК можна отримати дистанційно через застосунок «Резерв+».
Якщо кандидат не відповідає обраній посаді, йому можуть запропонувати інші варіанти в тій самій частині.
Навчання і підписання контракту
Кандидатів без досвіду військової служби направляють на базову загальновійськову підготовку, яка триває 51 день. Після цього вони прибувають до місця служби. Контракт у такому разі підписує командир навчального центру.
Для кандидатів із досвідом служби ТЦК видає направлення, а контракт підписує безпосередньо командир військової частини від імені Міністерства оборони.
Умови контракту
Контракти укладають на строк від 1 до 5 років — залежно від посади та категорії військовослужбовця. Водночас вони продовжуються до завершення воєнного стану.
Винятки передбачені, зокрема, для:
- «Контракту 18–24»;
- контрактів із медиками та психологами;
- осіб віком 60+.
Окремо в Міноборони наголошують на програмі «Контракт 18–24», яка передбачає чіткий термін служби (1 або 2 роки) та виплату 1 млн грн за підписання.
Таким чином, процедура укладання контракту є уніфікованою та передбачає чіткі кроки — від вибору посади до підписання контракту і початку служби в обраному підрозділі.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.