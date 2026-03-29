Как гарантированно попасть в выбранную воинскую часть: алгоритм действий
Контрактная служба в Украине дает возможность самостоятельно выбрать подразделение и должность. В Министерстве обороны разработали пошаговый алгоритм, который позволяет гарантированно попасть в выбранную воинскую часть.
Как выбрать подразделение
На первом этапе кандидат должен найти вакансию и определиться с частью. Это можно сделать через:
- центры рекрутинга ВСУ, в том числе при ЦНАПах;
- онлайн-платформы Lobby X, Work.ua, robota.ua;
- государственные сервисы — приложение «Резерв+» и «Дія» (в частности «Линия дронов»).
Также работают рекрутинговые центры отдельных родов войск: Сухопутных, Десантно-штурмовых, Военно-Морских Сил, Сил территориальной обороны, Сил специальных операций и Сил беспилотных систем.
Собеседование и рекомендация
После выбора должности кандидат проходит собеседование в воинской части, а также проверку физической подготовки и психологическое тестирование.
По результатам выдается рекомендательное письмо. В нем указывается, входит ли часть в перечень приоритетного комплектования, который формирует Генеральный штаб ВСУ.
Если часть есть в этом списке — рекомендательное письмо обязательно учитывается при оформлении.
Если нет — кандидатуру согласовывают с высшим командованием, после чего письмо также становится обязательным для учета.
Оформление и медкомиссия
С рекомендательным письмом кандидат обращается в территориальный центр комплектования или центр рекрутинга.
Дальнейшие этапы включают:
- уточнение учетных данных;
- прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК);
- профессиональный отбор.
Направление на ВВК можно получить дистанционно через приложение «Резерв+».
Если кандидат не соответствует выбранной должности, ему могут предложить другие варианты в той же части.
Обучение и подписание контракта
Кандидатов без опыта военной службы направляют на базовую общевойсковую подготовку, которая длится 51 день. После этого они прибывают к месту службы. Контракт в таком случае подписывает командир учебного центра.
Для кандидатов с опытом службы ТЦК выдает направление, а контракт подписывает непосредственно командир воинской части от имени Министерства обороны.
Условия контракта
Контракты заключаются на срок от 1 до 5 лет — в зависимости от должности и категории военнослужащего. При этом они продлеваются до завершения военного положения.
Исключения предусмотрены, в частности, для:
- «Контракта 18–24»;
- контрактов с медиками и психологами;
- лиц в возрасте 60+.
Отдельно в Минобороны отмечают программу «Контракт 18–24», которая предусматривает четкий срок службы (1 или 2 года) и выплату 1 млн грн за подписание.
Таким образом, процедура заключения контракта является унифицированной и предусматривает четкие шаги — от выбора должности до подписания контракта и начала службы в выбранном подразделении.
