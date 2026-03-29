Как гарантированно попасть в выбранную воинскую часть: алгоритм действий

Кандидаты могут самостоятельно выбрать должность и воинскую часть — для этого предусмотрена четкая процедура из нескольких этапов.

Контрактная служба в Украине дает возможность самостоятельно выбрать подразделение и должность. В Министерстве обороны разработали пошаговый алгоритм, который позволяет гарантированно попасть в выбранную воинскую часть.

Как выбрать подразделение

На первом этапе кандидат должен найти вакансию и определиться с частью. Это можно сделать через:

центры рекрутинга ВСУ, в том числе при ЦНАПах;

онлайн-платформы Lobby X, Work.ua, robota.ua;

государственные сервисы — приложение «Резерв+» и «Дія» (в частности «Линия дронов»).

Также работают рекрутинговые центры отдельных родов войск: Сухопутных, Десантно-штурмовых, Военно-Морских Сил, Сил территориальной обороны, Сил специальных операций и Сил беспилотных систем.

Собеседование и рекомендация

После выбора должности кандидат проходит собеседование в воинской части, а также проверку физической подготовки и психологическое тестирование.

По результатам выдается рекомендательное письмо. В нем указывается, входит ли часть в перечень приоритетного комплектования, который формирует Генеральный штаб ВСУ.

Если часть есть в этом списке — рекомендательное письмо обязательно учитывается при оформлении.

Если нет — кандидатуру согласовывают с высшим командованием, после чего письмо также становится обязательным для учета.

Оформление и медкомиссия

С рекомендательным письмом кандидат обращается в территориальный центр комплектования или центр рекрутинга.

Дальнейшие этапы включают:

уточнение учетных данных;

прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК);

профессиональный отбор.

Направление на ВВК можно получить дистанционно через приложение «Резерв+».

Если кандидат не соответствует выбранной должности, ему могут предложить другие варианты в той же части.

Обучение и подписание контракта

Кандидатов без опыта военной службы направляют на базовую общевойсковую подготовку, которая длится 51 день. После этого они прибывают к месту службы. Контракт в таком случае подписывает командир учебного центра.

Для кандидатов с опытом службы ТЦК выдает направление, а контракт подписывает непосредственно командир воинской части от имени Министерства обороны.

Условия контракта

Контракты заключаются на срок от 1 до 5 лет — в зависимости от должности и категории военнослужащего. При этом они продлеваются до завершения военного положения.

Исключения предусмотрены, в частности, для:

«Контракта 18–24»;

контрактов с медиками и психологами;

лиц в возрасте 60+.

Отдельно в Минобороны отмечают программу «Контракт 18–24», которая предусматривает четкий срок службы (1 или 2 года) и выплату 1 млн грн за подписание.

Таким образом, процедура заключения контракта является унифицированной и предусматривает четкие шаги — от выбора должности до подписания контракта и начала службы в выбранном подразделении.

