Соцдопомога замість пенсії — хто має право та як оформити виплати
Українці, які не мають права на пенсію або мають інвалідність, можуть отримувати щомісячну державну соціальну допомогу від держави. У Пенсійнийному фонді нагадали порядок призначення таких виплат, умови їх отримання та перелік необхідних документів.
Хто має право на допомогу
Отримати державну соціальну допомогу можуть:
- особи віком від 65 років, які не мають права на пенсію;
- люди з інвалідністю I–III груп, які не отримують пенсію;
- діти померлого годувальника, якщо той не мав необхідного страхового стажу.
Водночас для більшості отримувачів діє вимога щодо доходу: середньомісячний дохід не має перевищувати прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (у 2025 році — 2361 грн).
Разом із тим, для осіб з інвалідністю I групи та дітей померлого годувальника допомога призначається незалежно від доходу.
Розміри виплат
Розмір допомоги визначається як відсоток від прожиткового мінімуму:
- 150% — на трьох і більше дітей померлого годувальника (3541,50 грн);
- 120% — на двох дітей (2833,20 грн);
- 100% — на одну дитину або осіб з інвалідністю I групи (2361 грн);
- 80% — для осіб з інвалідністю II групи (1888,80 грн);
- 60% — для осіб з інвалідністю III групи (1416,60 грн);
- 50% — для священнослужителів (1180,50 грн);
- 30% — для осіб віком від 65 років (708,30 грн).
Якщо виплата не досягає прожиткового мінімуму, держава доплачує різницю у вигляді адресної допомоги.
Як оформити допомогу
Для призначення виплат необхідно подати заяву та пакет документів, зокрема:
- паспорт, ідентифікаційний код і трудову книжку;
- декларацію про доходи (у більшості випадків);
- додаткові документи — залежно від категорії отримувача (наприклад, свідоцтво про смерть годувальника або рішення суду про опіку).
Подати заяву можна:
- особисто — у сервісному центрі Пенсійного фонду, ЦНАПі або органі місцевого самоврядування;
- онлайн — через портал електронних послуг Пенсійного фонду або Дія;
- поштою — до територіального органу Пенсійного фонду.
Строки та особливості
Допомогу призначають із дня звернення:
- довічно — для осіб віком від 65 років;
- на період інвалідності — для людей з інвалідністю;
- до 18 років (або до 23 — за умови навчання) — для дітей померлого годувальника.
Перерахунок виплат відбувається автоматично — у разі зміни групи інвалідності або підвищення прожиткового мінімуму.
Звернутися за допомогою можна як особисто, так і через представника за нотаріально посвідченою довіреністю.
