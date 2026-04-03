Соцдопомога замість пенсії — хто має право та як оформити виплати

Кому призначають соціальну допомогу, скільки платять і як оформити.

Українці, які не мають права на пенсію або мають інвалідність, можуть отримувати щомісячну державну соціальну допомогу від держави. У Пенсійнийному фонді нагадали порядок призначення таких виплат, умови їх отримання та перелік необхідних документів.

Хто має право на допомогу

Отримати державну соціальну допомогу можуть:

особи віком від 65 років, які не мають права на пенсію;

люди з інвалідністю I–III груп, які не отримують пенсію;

діти померлого годувальника, якщо той не мав необхідного страхового стажу.

Водночас для більшості отримувачів діє вимога щодо доходу: середньомісячний дохід не має перевищувати прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (у 2025 році — 2361 грн).

Разом із тим, для осіб з інвалідністю I групи та дітей померлого годувальника допомога призначається незалежно від доходу.

Розміри виплат

Розмір допомоги визначається як відсоток від прожиткового мінімуму:

150% — на трьох і більше дітей померлого годувальника (3541,50 грн);

120% — на двох дітей (2833,20 грн);

100% — на одну дитину або осіб з інвалідністю I групи (2361 грн);

80% — для осіб з інвалідністю II групи (1888,80 грн);

60% — для осіб з інвалідністю III групи (1416,60 грн);

50% — для священнослужителів (1180,50 грн);

30% — для осіб віком від 65 років (708,30 грн).

Якщо виплата не досягає прожиткового мінімуму, держава доплачує різницю у вигляді адресної допомоги.

Як оформити допомогу

Для призначення виплат необхідно подати заяву та пакет документів, зокрема:

паспорт, ідентифікаційний код і трудову книжку;

декларацію про доходи (у більшості випадків);

додаткові документи — залежно від категорії отримувача (наприклад, свідоцтво про смерть годувальника або рішення суду про опіку).

Подати заяву можна:

особисто — у сервісному центрі Пенсійного фонду, ЦНАПі або органі місцевого самоврядування;

онлайн — через портал електронних послуг Пенсійного фонду або Дія;

поштою — до територіального органу Пенсійного фонду.

Строки та особливості

Допомогу призначають із дня звернення:

довічно — для осіб віком від 65 років;

на період інвалідності — для людей з інвалідністю;

до 18 років (або до 23 — за умови навчання) — для дітей померлого годувальника.

Перерахунок виплат відбувається автоматично — у разі зміни групи інвалідності або підвищення прожиткового мінімуму.

Звернутися за допомогою можна як особисто, так і через представника за нотаріально посвідченою довіреністю.

