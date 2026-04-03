  1. В Україні

Соцдопомога замість пенсії — хто має право та як оформити виплати

08:12, 3 квітня 2026
Кому призначають соціальну допомогу, скільки платять і як оформити.
Українці, які не мають права на пенсію або мають інвалідність, можуть отримувати щомісячну державну соціальну допомогу від держави. У Пенсійнийному фонді нагадали порядок призначення таких виплат, умови їх отримання та перелік необхідних документів.

Хто має право на допомогу

Отримати державну соціальну допомогу можуть:

  • особи віком від 65 років, які не мають права на пенсію;
  • люди з інвалідністю I–III груп, які не отримують пенсію;
  • діти померлого годувальника, якщо той не мав необхідного страхового стажу.

Водночас для більшості отримувачів діє вимога щодо доходу: середньомісячний дохід не має перевищувати прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (у 2025 році — 2361 грн).

Разом із тим, для осіб з інвалідністю I групи та дітей померлого годувальника допомога призначається незалежно від доходу.

Розміри виплат

Розмір допомоги визначається як відсоток від прожиткового мінімуму:

  • 150% — на трьох і більше дітей померлого годувальника (3541,50 грн);
  • 120% — на двох дітей (2833,20 грн);
  • 100% — на одну дитину або осіб з інвалідністю I групи (2361 грн);
  • 80% — для осіб з інвалідністю II групи (1888,80 грн);
  • 60% — для осіб з інвалідністю III групи (1416,60 грн);
  • 50% — для священнослужителів (1180,50 грн);
  • 30% — для осіб віком від 65 років (708,30 грн).

Якщо виплата не досягає прожиткового мінімуму, держава доплачує різницю у вигляді адресної допомоги.

Як оформити допомогу

Для призначення виплат необхідно подати заяву та пакет документів, зокрема:

  • паспорт, ідентифікаційний код і трудову книжку;
  • декларацію про доходи (у більшості випадків);
  • додаткові документи — залежно від категорії отримувача (наприклад, свідоцтво про смерть годувальника або рішення суду про опіку).

Подати заяву можна:

  • особисто — у сервісному центрі Пенсійного фонду, ЦНАПі або органі місцевого самоврядування;
  • онлайн — через портал електронних послуг Пенсійного фонду або Дія;
  • поштою — до територіального органу Пенсійного фонду.

Строки та особливості

Допомогу призначають із дня звернення:

  • довічно — для осіб віком від 65 років;
  • на період інвалідності — для людей з інвалідністю;
  • до 18 років (або до 23 — за умови навчання) — для дітей померлого годувальника.

Перерахунок виплат відбувається автоматично — у разі зміни групи інвалідності або підвищення прожиткового мінімуму.

Звернутися за допомогою можна як особисто, так і через представника за нотаріально посвідченою довіреністю.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
КАС ВС просить Велику Палату відступити від висновку про правила нарахування суддівської винагороди

КАС ВС дійшов висновку про наявність системної правової проблеми у нарахуванні суддівської винагороди за попередні роки.

ВП ВС підтвердила, що суддя в кримінальному процесі не має права задовольняти власний самовідвід самостійно

ВП ВС остаточно прирівняла порядок розгляду заяв про самовідвід до процедури відводу судді.

Роботодавець зобов’язаний пропонувати навіть тимчасові та строкові вакансії при скороченні — позиція ВС

Верховний Суд роз’яснив, що при скороченні роботодавець зобов’язаний пропонувати працівнику всі наявні вакансії, включно з тимчасовими та строковими, а невиконання цього обов’язку тягне незаконність звільнення та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

Помилки у Резерв + та штрафи у 17 тисяч: у Раді зареєстрували проєкт про автоматичне виключення жінок із військового обліку

Системна проблема з незаконним взяттям жінок на військовий облік, яка раніше вирішувалася виключно через суди, нарешті отримала шанс на законодавче врегулювання.

Працівників ТЦК пропонують штрафувати за «бусифікацію» та помилки в реєстрі військовозобов’язаних

У парламенті ініціюють впровадження персональної відповідальності для посадовців ТЦК за порушення прав громадян.

