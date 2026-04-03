  1. В Украине

Соцпомощь вместо пенсии — кто имеет право и как оформить выплаты

08:12, 3 апреля 2026
Кому назначают социальную помощь, сколько платят и как оформить.
Украинцы, которые не имеют права на пенсию или имеют инвалидность, могут получать ежемесячную государственную социальную помощь от государства. В Пенсионном фонде напомнили порядок назначения таких выплат, условия их получения и перечень необходимых документов.

Кто имеет право на помощь

Получить государственную социальную помощь могут:

  • лица в возрасте от 65 лет, которые не имеют права на пенсию;
  • люди с инвалидностью I–III групп, которые не получают пенсию;
  • дети умершего кормильца, если тот не имел необходимого страхового стажа.

В то же время для большинства получателей действует требование по доходу: среднемесячный доход не должен превышать прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (в 2025 году — 2361 грн).

Вместе с тем для лиц с инвалидностью I группы и детей умершего кормильца помощь назначается независимо от дохода.

Размеры выплат

Размер помощи определяется как процент от прожиточного минимума:

  • 150% — на трех и более детей умершего кормильца (3541,50 грн);
  • 120% — на двух детей (2833,20 грн);
  • 100% — на одного ребенка или лиц с инвалидностью I группы (2361 грн);
  • 80% — для лиц с инвалидностью II группы (1888,80 грн);
  • 60% — для лиц с инвалидностью III группы (1416,60 грн);
  • 50% — для священнослужителей (1180,50 грн);
  • 30% — для лиц в возрасте от 65 лет (708,30 грн).

Если выплата не достигает прожиточного минимума, государство доплачивает разницу в виде адресной помощи.

Как оформить помощь

Для назначения выплат необходимо подать заявление и пакет документов, в частности:

  • паспорт, идентификационный код и трудовую книжку;
  • декларацию о доходах (в большинстве случаев);
  • дополнительные документы — в зависимости от категории получателя (например, свидетельство о смерти кормильца или решение суда об опеке).

Подать заявление можно:

  • лично — в сервисном центре Пенсионного фонда, ЦНАП или органе местного самоуправления;
  • онлайн — через портал электронных услуг Пенсионного фонда или Дия;
  • почтой — в территориальный орган Пенсионного фонда.

Сроки и особенности

Помощь назначается со дня обращения:

  • пожизненно — для лиц в возрасте от 65 лет;
  • на период инвалидности — для людей с инвалидностью;
  • до 18 лет (или до 23 — при обучении) — для детей умершего кормильца.

Перерасчет выплат происходит автоматически — в случае изменения группы инвалидности или повышения прожиточного минимума.

Обратиться за помощью можно как лично, так и через представителя по нотариально удостоверенной доверенности.

