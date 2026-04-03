Соцпомощь вместо пенсии — кто имеет право и как оформить выплаты
Украинцы, которые не имеют права на пенсию или имеют инвалидность, могут получать ежемесячную государственную социальную помощь от государства. В Пенсионном фонде напомнили порядок назначения таких выплат, условия их получения и перечень необходимых документов.
Кто имеет право на помощь
Получить государственную социальную помощь могут:
- лица в возрасте от 65 лет, которые не имеют права на пенсию;
- люди с инвалидностью I–III групп, которые не получают пенсию;
- дети умершего кормильца, если тот не имел необходимого страхового стажа.
В то же время для большинства получателей действует требование по доходу: среднемесячный доход не должен превышать прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (в 2025 году — 2361 грн).
Вместе с тем для лиц с инвалидностью I группы и детей умершего кормильца помощь назначается независимо от дохода.
Размеры выплат
Размер помощи определяется как процент от прожиточного минимума:
- 150% — на трех и более детей умершего кормильца (3541,50 грн);
- 120% — на двух детей (2833,20 грн);
- 100% — на одного ребенка или лиц с инвалидностью I группы (2361 грн);
- 80% — для лиц с инвалидностью II группы (1888,80 грн);
- 60% — для лиц с инвалидностью III группы (1416,60 грн);
- 50% — для священнослужителей (1180,50 грн);
- 30% — для лиц в возрасте от 65 лет (708,30 грн).
Если выплата не достигает прожиточного минимума, государство доплачивает разницу в виде адресной помощи.
Как оформить помощь
Для назначения выплат необходимо подать заявление и пакет документов, в частности:
- паспорт, идентификационный код и трудовую книжку;
- декларацию о доходах (в большинстве случаев);
- дополнительные документы — в зависимости от категории получателя (например, свидетельство о смерти кормильца или решение суда об опеке).
Подать заявление можно:
- лично — в сервисном центре Пенсионного фонда, ЦНАП или органе местного самоуправления;
- онлайн — через портал электронных услуг Пенсионного фонда или Дия;
- почтой — в территориальный орган Пенсионного фонда.
Сроки и особенности
Помощь назначается со дня обращения:
- пожизненно — для лиц в возрасте от 65 лет;
- на период инвалидности — для людей с инвалидностью;
- до 18 лет (или до 23 — при обучении) — для детей умершего кормильца.
Перерасчет выплат происходит автоматически — в случае изменения группы инвалидности или повышения прожиточного минимума.
Обратиться за помощью можно как лично, так и через представителя по нотариально удостоверенной доверенности.
