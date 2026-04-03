Із 3 травня діятимуть нові правила безпеки на українській залізниці

07:00, 3 квітня 2026
В Україні 3 травня набирають чинності нові технічні регламенти для залізничного транспорту.
З 3 травня в Україні набирають чинності оновлені технічні регламенти безпеки інфраструктури та рухомого складу залізничного транспорту. Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій України.

Зміни, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 26 січня 2022 року № 53, спрямовані на наближення українських стандартів до вимог Європейського Союзу. Реалізація нових правил має підвищити рівень безпеки перевезень, зміцнити довіру до процедур оцінки відповідності та посилити конкурентоспроможність залізничного сектору України.

Оновлені регламенти чітко визначають, яка продукція підлягає оцінці відповідності, якими процедурами це здійснюється та які вимоги висуваються до організацій, що проводять перевірки. Крім того, нові правила передбачають сертифікацію не лише продукції, а й процесів — виготовлення, модернізації та ремонту рухомого складу, його складових та елементів інфраструктури.

За даними Мінрозвитку, підготовка до впровадження змін тривала понад чотири роки. Протягом перехідного періоду Міністерство економіки призначило вісім організацій, здатних проводити оцінку відповідності продукції новим вимогам. Частина процедур раніше функціонувала в межах Угоди про координаційні органи залізничного транспорту СНД. Після виходу України з цієї Угоди виникла необхідність формування національних процедур для питань, які раніше регулювалися спільно.

Україна Укрзалізниця Міністерство розвитку громад та територій

Судово-юридична газета

