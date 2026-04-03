С 3 мая на украинской железной дороге вступят в силу новые правила безопасности

В Украине 3 мая вступают в силу новые технические регламенты для железнодорожного транспорта.

С 3 мая в Украине вступают в силу обновленные технические регламенты по безопасности инфраструктуры и подвижного состава железнодорожного транспорта. Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины.

Изменения, утвержденные постановлением Кабинета Министров Украины от 26 января 2022 года № 53, направлены на приближение украинских стандартов к требованиям Европейского Союза. Реализация новых правил должна повысить уровень безопасности перевозок, укрепить доверие к процедурам оценки соответствия и усилить конкурентоспособность железнодорожного сектора Украины.

Обновленные регламенты четко определяют, какая продукция подлежит оценке соответствия, какими процедурами это осуществляется и какие требования предъявляются к организациям, проводящим проверки. Кроме того, новые правила предусматривают сертификацию не только продукции, но и процессов — изготовления, модернизации и ремонта подвижного состава, его составляющих и элементов инфраструктуры.

По данным Минразвития, подготовка к внедрению изменений длилась более четырёх лет. В течение переходного периода Министерство экономики назначило восемь организаций, способных проводить оценку соответствия продукции новым требованиям. Часть процедур ранее функционировала в рамках Соглашения о координационных органах железнодорожного транспорта СНГ. После выхода Украины из этого Соглашения возникла необходимость формирования национальных процедур для вопросов, которые ранее регулировались совместно.

