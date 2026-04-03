  В Украине

С 3 мая на украинской железной дороге вступят в силу новые правила безопасности

07:00, 3 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Украине 3 мая вступают в силу новые технические регламенты для железнодорожного транспорта.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С 3 мая в Украине вступают в силу обновленные технические регламенты по безопасности инфраструктуры и подвижного состава железнодорожного транспорта. Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Изменения, утвержденные постановлением Кабинета Министров Украины от 26 января 2022 года № 53, направлены на приближение украинских стандартов к требованиям Европейского Союза. Реализация новых правил должна повысить уровень безопасности перевозок, укрепить доверие к процедурам оценки соответствия и усилить конкурентоспособность железнодорожного сектора Украины.

Обновленные регламенты четко определяют, какая продукция подлежит оценке соответствия, какими процедурами это осуществляется и какие требования предъявляются к организациям, проводящим проверки. Кроме того, новые правила предусматривают сертификацию не только продукции, но и процессов — изготовления, модернизации и ремонта подвижного состава, его составляющих и элементов инфраструктуры.

По данным Минразвития, подготовка к внедрению изменений длилась более четырёх лет. В течение переходного периода Министерство экономики назначило восемь организаций, способных проводить оценку соответствия продукции новым требованиям. Часть процедур ранее функционировала в рамках Соглашения о координационных органах железнодорожного транспорта СНГ. После выхода Украины из этого Соглашения возникла необходимость формирования национальных процедур для вопросов, которые ранее регулировались совместно.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина Укрзализныця Министерство развития общин и территорий

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]