  1. В Україні

Транспортний податок для фізосіб: як нараховують і коли потрібно сплатити

18:18, 3 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Хто розраховує суму, коли надсилають повідомлення та з якого моменту виникає обов’язок сплати для власників авто.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Державній податковій службі пояснили, як саме фізичним особам нараховується та сплачується транспортний податок. Йдеться про обов’язковий платіж для власників певних автомобілів, який розраховується не самостійно, а податковими органами.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Транспортний податок для фізичних осіб обчислює контролюючий орган — за місцем податкової адреси платника. Це адреса реєстрації, зазначена в документах на транспортний засіб.

Фактично власнику авто не потрібно самостійно проводити розрахунки. Податкова служба робить це автоматично та формує відповідні документи.

Податкове повідомлення-рішення із сумою податку, детальним розрахунком і платіжними реквізитами надсилають платнику до 1 липня кожного року.

Це означає, що саме після отримання такого документа виникає обов’язок сплатити податок у визначені строки.

Якщо транспортний засіб придбано не на початку року, податок нараховується не за весь рік, а з моменту набуття права власності.

Інакше кажучи, фізична особа сплачує транспортний податок, починаючи з місяця, коли офіційно стала власником авто.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

податкова ДПС податки автомобіль

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]