Хто розраховує суму, коли надсилають повідомлення та з якого моменту виникає обов’язок сплати для власників авто.

У Державній податковій службі пояснили, як саме фізичним особам нараховується та сплачується транспортний податок. Йдеться про обов’язковий платіж для власників певних автомобілів, який розраховується не самостійно, а податковими органами.

Транспортний податок для фізичних осіб обчислює контролюючий орган — за місцем податкової адреси платника. Це адреса реєстрації, зазначена в документах на транспортний засіб.

Фактично власнику авто не потрібно самостійно проводити розрахунки. Податкова служба робить це автоматично та формує відповідні документи.

Податкове повідомлення-рішення із сумою податку, детальним розрахунком і платіжними реквізитами надсилають платнику до 1 липня кожного року.

Це означає, що саме після отримання такого документа виникає обов’язок сплатити податок у визначені строки.

Якщо транспортний засіб придбано не на початку року, податок нараховується не за весь рік, а з моменту набуття права власності.

Інакше кажучи, фізична особа сплачує транспортний податок, починаючи з місяця, коли офіційно стала власником авто.

