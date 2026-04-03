Транспортный налог для физлиц: как начисляют и когда нужно уплатить
В Государственной налоговой службе объяснили, как именно физическим лицам начисляется и уплачивается транспортный налог. Речь идет об обязательном платеже для владельцев определенных автомобилей, который рассчитывается не самостоятельно, а налоговыми органами.
Транспортный налог для физических лиц исчисляет контролирующий орган — по месту налогового адреса плательщика. Это адрес регистрации, указанный в документах на транспортное средство.
Фактически владельцу автомобиля не нужно самостоятельно проводить расчеты. Налоговая служба делает это автоматически и формирует соответствующие документы.
Налоговое уведомление-решение с суммой налога, подробным расчетом и платежными реквизитами направляется плательщику до 1 июля каждого года.
Это означает, что именно после получения такого документа возникает обязанность уплатить налог в установленные сроки.
Если транспортное средство приобретено не в начале года, налог начисляется не за весь год, а с момента возникновения права собственности.
Иначе говоря, физическое лицо уплачивает транспортный налог, начиная с месяца, в котором официально стало владельцем автомобиля.
