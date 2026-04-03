Транспортный налог для физлиц: как начисляют и когда нужно уплатить

Кто рассчитывает сумму, когда направляют уведомление и с какого момента возникает обязанность уплаты для владельцев авто.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Государственной налоговой службе объяснили, как именно физическим лицам начисляется и уплачивается транспортный налог. Речь идет об обязательном платеже для владельцев определенных автомобилей, который рассчитывается не самостоятельно, а налоговыми органами.

Транспортный налог для физических лиц исчисляет контролирующий орган — по месту налогового адреса плательщика. Это адрес регистрации, указанный в документах на транспортное средство.

Фактически владельцу автомобиля не нужно самостоятельно проводить расчеты. Налоговая служба делает это автоматически и формирует соответствующие документы.

Налоговое уведомление-решение с суммой налога, подробным расчетом и платежными реквизитами направляется плательщику до 1 июля каждого года.

Это означает, что именно после получения такого документа возникает обязанность уплатить налог в установленные сроки.

Если транспортное средство приобретено не в начале года, налог начисляется не за весь год, а с момента возникновения права собственности.

Иначе говоря, физическое лицо уплачивает транспортный налог, начиная с месяца, в котором официально стало владельцем автомобиля.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.