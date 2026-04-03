  1. В Україні

У Раді пропонують нові правила для МАФів із урахуванням збереження робочих місць

14:08, 3 квітня 2026
У Верховній Раді обговорили законопроєкт №15035, який має на меті захистити зайнятість у малому бізнесі, зокрема через нові правила щодо демонтажу та регулювання МАФів.
фото: ВР
Відбулося публічне обговорення проєкту закону про зміни до деяких законів України щодо захисту зайнятості та самозайнятості у сфері малого бізнесу (№15035 від 17.02.2026). Захід провела народна депутатка Тетяна Циба.

Участь у зустрічі взяли народні депутати, представники Офісу Президента, омбудсмана, органів влади різних рівнів, науковці, громадські організації та медіа.

Говорили про проблему рішень місцевої влади у сферах містобудування, благоустрою, землекористування та управління комунальним майном, які можуть призводити до втрати людьми роботи або доходу. Зокрема, йшлося про демонтаж чи переміщення тимчасових споруд (МАФів), що часто означає втрату робочих місць і джерел заробітку.

Законопроєкт передбачає:

- заборону демонтажу тимчасових споруд (МАФів), якщо це призведе до втрати робочих місць – без судового рішення або без компенсації;

- обов’язок органів місцевого самоврядування здійснювати оцінку впливу відповідних рішень на зайнятість (скільки людей втратить роботу, чи буде альтернатива);

- у разі зносу – обов’язково давати заміну: не для комерційного заробітку міста, а для кластерної економіки – тобто, щоб послуги (ремонт, кава, ключі, квіти, корм для тварин) були доступні в районі, наближені до людей, особливо в маленьких осередках чи біля військових.

Автор законопроєкту Галина Третьякова окреслила ключові виклики щодо захисту зайнятості та самозайнятості у сфері малого підприємництва.

Вона представила розгорнуту позицію щодо ролі держави у формуванні належних умов для самозайнятості громадян, розвитку малого бізнесу та збереження робочих місць.

Ключовим акцентом виступу стало розуміння України як соціальної держави відповідно до положень Конституції України. 

Галина Третьякова пояснила, що це означає створення нормальних умов життя для людей.

Йдеться про базові речі: достатній дохід, доступ до медицини й освіти, безпеку, нормальні умови праці та соціальну підтримку. При цьому важливо, щоб люди могли самі себе забезпечувати і бути незалежними.

Також зазначили, що для малого бізнесу проблема не лише у спрощенні реєстрації чи податків. Не менш важливо — мати можливість продавати свої товари і послуги. Без цього бізнес просто не працює, навіть за спрощених умов.

Серед основних каналів збуту для малого бізнесу було виокремлено:

- малі архітектурні форми (далі - МАФи);

- ярмарки та базари;

- локальні точки продажу продукції крафтових виробників.

МАФи розглядають як один із форматів гнучкої зайнятості, який дає підприємцям можливість самостійно визначати графік роботи та працювати напряму з клієнтами. Також згадали практики європейських країн, де місцевих виробників підтримують через окремі полиці в невеликих магазинах і на АЗС.

Зазначили, що масове скорочення МАФів може призвести до втрати робочих місць і додаткового навантаження на соціальну сферу.

Окремо звернули увагу на їхню роль у повсякденному житті — зокрема як частини інфраструктури забезпечення базових товарів. Навели приклади з початку повномасштабної війни, коли такі точки допомагали забезпечувати людей необхідним.

Також обговорили значення МАФів для локальної економіки — коли виробник і споживач знаходяться поруч, а логістика стає простішою.

Прозвучала думка про необхідність чіткого розподілу повноважень між центральною владою та місцевим самоврядуванням: загальні правила мають визначатися на національному рівні, а місцеві органи — встановлювати деталі.

Крім того, наголосили на важливості залучення жителів до рішень щодо розвитку територій, у тому числі щодо розміщення або демонтажу таких об’єктів.

Законопроєкт №15035 назвали частиною ширшої політики у сфері зайнятості. У подальшому планується робота з профільними міністерствами над розвитком можливостей для малого бізнесу з урахуванням європейського досвіду та без зайвого регулювання.

Верховна Рада України законопроект

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено.

