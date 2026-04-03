В Раде предлагают новые правила для МАФов с учетом сохранения рабочих мест
Состоялось публичное обсуждение проекта закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты занятости и самозанятости в сфере малого бизнеса (№15035 от 17.02.2026). Мероприятие провела народный депутат Татьяна Циба.
В обсуждении приняли участие народные депутаты, представители Офиса Президента, омбудсмана, органов власти разных уровней, научного сообщества, общественных организаций и медиа.
Обсуждали проблему решений местных властей в сферах градостроительства, благоустройства, землепользования и управления коммунальным имуществом, которые могут приводить к потере людьми работы или дохода. В частности, речь шла о демонтаже или перемещении временных сооружений (МАФов), что часто означает потерю рабочих мест и источников дохода.
Законопроект предусматривает:
- запрет на демонтаж временных сооружений (МАФов), если это приведет к потере рабочих мест — без решения суда или без компенсации;
- обязанность органов местного самоуправления проводить оценку влияния таких решений на занятость (сколько людей потеряют работу, есть ли альтернатива);
- в случае сноса — обязательное предоставление замены: не для коммерческой выгоды города, а для развития локальной экономики — чтобы услуги (ремонт, кофе, ключи, цветы, корм для животных) оставались доступными для жителей, особенно в небольших районах или возле военных объектов.
Автор законопроекта Галина Третьякова обозначила ключевые вызовы в сфере защиты занятости и самозанятости в малом бизнесе.
Она представила позицию о роли государства в создании условий для самозанятости, развития малого бизнеса и сохранения рабочих мест.
Ключевым акцентом стало понимание Украины как социального государства в соответствии с Конституцией.
Галина Третьякова пояснила, что речь идет о создании нормальных условий жизни для людей.
Это включает базовые вещи: достаточный доход, доступ к медицине и образованию, безопасность, достойные условия труда и социальную поддержку. При этом важно, чтобы люди могли обеспечивать себя самостоятельно и быть независимыми.
Также отметили, что для малого бизнеса проблема не только в упрощении регистрации или налогообложения. Не менее важно — иметь возможность продавать свои товары и услуги. Без этого бизнес не работает даже при упрощенных условиях.
Среди основных каналов сбыта для малого бизнеса выделили:
- малые архитектурные формы (МАФы);
- ярмарки и рынки;
- локальные точки продаж продукции крафтовых производителей.
МАФы рассматриваются как один из форматов гибкой занятости, который позволяет предпринимателям самостоятельно определять график работы и работать напрямую с клиентами. Также упомянули практики европейских стран, где местных производителей поддерживают через отдельные полки в небольших магазинах и на автозаправочных станциях.
Отмечено, что массовое сокращение МАФов может привести к потере рабочих мест и дополнительной нагрузке на социальную сферу.
Отдельно обратили внимание на их роль в повседневной жизни — в частности, как части инфраструктуры обеспечения базовыми товарами. Привели примеры начала полномасштабной войны, когда такие точки помогали обеспечивать население необходимым.
Также обсудили значение МАФов для локальной экономики — когда производитель и потребитель находятся рядом, а логистика упрощается.
Прозвучало мнение о необходимости четкого разграничения полномочий между центральной властью и органами местного самоуправления: общие правила должны определяться на национальном уровне, а на местах — уточняться.
Кроме того, подчеркнули важность привлечения жителей к принятию решений по развитию территорий, в том числе по размещению или демонтажу таких объектов.
Законопроект №15035 назвали частью более широкой политики в сфере занятости. В дальнейшем планируется работа с профильными министерствами над развитием возможностей для малого бизнеса с учетом европейского опыта и без избыточного регулирования.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.