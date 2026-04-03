  В Украине

В Раде предлагают новые правила для МАФов с учетом сохранения рабочих мест

14:08, 3 апреля 2026
В Верховной Раде обсудили законопроект №15035, который имеет целью защитить занятость в малом бизнесе, в частности, из-за новых правил по демонтажу и регулированию МАФов.
Состоялось публичное обсуждение проекта закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты занятости и самозанятости в сфере малого бизнеса (№15035 от 17.02.2026). Мероприятие провела народный депутат Татьяна Циба.

В обсуждении приняли участие народные депутаты, представители Офиса Президента, омбудсмана, органов власти разных уровней, научного сообщества, общественных организаций и медиа.

Обсуждали проблему решений местных властей в сферах градостроительства, благоустройства, землепользования и управления коммунальным имуществом, которые могут приводить к потере людьми работы или дохода. В частности, речь шла о демонтаже или перемещении временных сооружений (МАФов), что часто означает потерю рабочих мест и источников дохода.

Законопроект предусматривает:

  • запрет на демонтаж временных сооружений (МАФов), если это приведет к потере рабочих мест — без решения суда или без компенсации;
  • обязанность органов местного самоуправления проводить оценку влияния таких решений на занятость (сколько людей потеряют работу, есть ли альтернатива);
  • в случае сноса — обязательное предоставление замены: не для коммерческой выгоды города, а для развития локальной экономики — чтобы услуги (ремонт, кофе, ключи, цветы, корм для животных) оставались доступными для жителей, особенно в небольших районах или возле военных объектов.

Автор законопроекта Галина Третьякова обозначила ключевые вызовы в сфере защиты занятости и самозанятости в малом бизнесе.

Она представила позицию о роли государства в создании условий для самозанятости, развития малого бизнеса и сохранения рабочих мест.

Ключевым акцентом стало понимание Украины как социального государства в соответствии с Конституцией.

Галина Третьякова пояснила, что речь идет о создании нормальных условий жизни для людей.

Это включает базовые вещи: достаточный доход, доступ к медицине и образованию, безопасность, достойные условия труда и социальную поддержку. При этом важно, чтобы люди могли обеспечивать себя самостоятельно и быть независимыми.

Также отметили, что для малого бизнеса проблема не только в упрощении регистрации или налогообложения. Не менее важно — иметь возможность продавать свои товары и услуги. Без этого бизнес не работает даже при упрощенных условиях.

Среди основных каналов сбыта для малого бизнеса выделили:

  • малые архитектурные формы (МАФы);
  • ярмарки и рынки;
  • локальные точки продаж продукции крафтовых производителей.

МАФы рассматриваются как один из форматов гибкой занятости, который позволяет предпринимателям самостоятельно определять график работы и работать напрямую с клиентами. Также упомянули практики европейских стран, где местных производителей поддерживают через отдельные полки в небольших магазинах и на автозаправочных станциях.

Отмечено, что массовое сокращение МАФов может привести к потере рабочих мест и дополнительной нагрузке на социальную сферу.

Отдельно обратили внимание на их роль в повседневной жизни — в частности, как части инфраструктуры обеспечения базовыми товарами. Привели примеры начала полномасштабной войны, когда такие точки помогали обеспечивать население необходимым.

Также обсудили значение МАФов для локальной экономики — когда производитель и потребитель находятся рядом, а логистика упрощается.

Прозвучало мнение о необходимости четкого разграничения полномочий между центральной властью и органами местного самоуправления: общие правила должны определяться на национальном уровне, а на местах — уточняться.

Кроме того, подчеркнули важность привлечения жителей к принятию решений по развитию территорий, в том числе по размещению или демонтажу таких объектов.

Законопроект №15035 назвали частью более широкой политики в сфере занятости. В дальнейшем планируется работа с профильными министерствами над развитием возможностей для малого бизнеса с учетом европейского опыта и без избыточного регулирования.

