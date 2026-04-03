У Києві за командою Укренерго введені екстрені відключення світла

Планові графіки погодинних відключень не діють.

Через масовану російську атаку ракетами та безпілотниками по всій Україні в столиці введено аварійні обмеження постачання електрики.

У КМДА повідомили, що екстрені відключення світла в Києві запроваджено за прямою командою НЕК «Укренерго». У таких випадках планові графіки погодинних відключень не діють.

На момент повідомлення повітряна тривога була оголошена на території всієї України. Російські війська здійснюють масовану комбіновану атаку з використанням крилатих ракет і ударних безпілотників.

