В Киеве по распоряжению «Укрэнерго» введены экстренные отключения электроэнергии

Плановые графики почасовых отключений не действуют.

В связи с массированной российской атакой ракетами и беспилотниками по всей Украине в столице введены аварийные ограничения на подачу электроэнергии.

В КГГА сообщили, что экстренные отключения света в Киеве введены по прямому распоряжению НЭК «Укрэнерго». В таких случаях плановые графики почасовых отключений не действуют.

На момент сообщения воздушная тревога была объявлена на территории всей Украины. Российские войска осуществляют массированную комбинированную атаку с использованием крылатых ракет и ударных беспилотников.

