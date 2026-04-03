Зеленський заявив про необхідність ухвалення 10 законопроєктів для отримання фінансування бюджету

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у Верховній Раді є низка законопроєктів, ухвалення яких є критично важливим для забезпечення фінансування. За його словами, йдеться про десять ключових ініціатив, які народні депутати мають розглянути та підтримати вже протягом найближчого місяця.

Крім того, він звернув увагу ще на п’ять законопроєктів, ухвалення яких може забезпечити додаткові надходження до державного бюджету в обсязі близько 1 мільярда.

Президент наголосив на необхідності усвідомлення парламентарями значущості цих рішень для фінансової стабільності країни та наповнення бюджету.

"Я вважаю, що депутати всіх партій повинні розуміти вагомість цих законопроєктів для українського бюджету. Таких принципових законопроєктів 10. За них деякі треба проголосувати в найближчий місяць. Також є ще 5 дуже важливих, завдяки яким ми можемо отримати додатковий мільярд для державного бюджету", – сказав Зеленський під час зустрічі з журналістами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.