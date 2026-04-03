  1. В Украине

Зеленский заявил о необходимости принятия 10 законопроектов для получения финансирования бюджета

12:29, 3 апреля 2026
Владимир Зеленский сообщил, что для обеспечения финансирования страны Верховная Рада должна в ближайший месяц принять 10 ключевых законопроектов.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Верховной Раде есть ряд законопроектов, принятие которых критически важно для обеспечения финансирования. По его словам, речь идет о десяти ключевых инициативах, которые народные депутаты должны рассмотреть и поддержать уже в ближайший месяц.

Кроме того, он обратил внимание еще на пять законопроектов, принятие которых может обеспечить дополнительные поступления в государственный бюджет в объеме около 1 миллиарда.

Президент отметил необходимость осознания парламентариями значимости этих решений для финансовой стабильности страны и наполнения бюджета.

"Я считаю, что депутаты всех партий должны понимать весомость этих законопроектов для украинского бюджета. Таких принципиальных законопроектов 10. За них некоторые нужно проголосовать в ближайший месяц. Также есть еще 5 очень важных, благодаря которым мы можем получить дополнительный миллиард для государственного бюджета", – сказал Зеленский во время встречи с журналистами.

Верховная Рада Украины Владимир Зеленский

КАС ВС просит Большую Палату отступить от заключения о правилах начисления судейского вознаграждения

КАС ВС пришел к выводу о наличии системной правовой проблемы в начислении судейского вознаграждения за предыдущие годы.

БП ВС подтвердила, что судья в уголовном процессе не имеет права удовлетворять собственный самоотвод самостоятельно

БП ВС окончательно приравняла порядок рассмотрения заявлений о самоотводе к процедуре отвода судьи.

Работодатель обязан предлагать даже временные и срочные вакансии при сокращении — позиция ВС

Верховный Суд разъяснил, что при сокращении работодатель обязан предлагать работнику все имеющиеся вакансии, включая временные и срочные, а невыполнение этой обязанности влечёт незаконность увольнения и взыскание среднего заработка за время вынужденного прогула.

Ошибки в Резерв+ и штрафы в 17 тысяч: в Раде зарегистрировали проект об автоматическом исключении женщин из воинского учета

Системная проблема с незаконной постановкой женщин на воинский учет, которая ранее решалась исключительно через суды, наконец получила шанс на законодательное урегулирование.

Работников ТЦК предлагают штрафовать за «бусификацию» и ошибки в реестре военнообязанных

В парламенте инициируют внедрение персональной ответственности для должностных лиц ТЦК за нарушение прав граждан.

