Зеленский заявил о необходимости принятия 10 законопроектов для получения финансирования бюджета

Владимир Зеленский сообщил, что для обеспечения финансирования страны Верховная Рада должна в ближайший месяц принять 10 ключевых законопроектов.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Верховной Раде есть ряд законопроектов, принятие которых критически важно для обеспечения финансирования. По его словам, речь идет о десяти ключевых инициативах, которые народные депутаты должны рассмотреть и поддержать уже в ближайший месяц.

Кроме того, он обратил внимание еще на пять законопроектов, принятие которых может обеспечить дополнительные поступления в государственный бюджет в объеме около 1 миллиарда.

Президент отметил необходимость осознания парламентариями значимости этих решений для финансовой стабильности страны и наполнения бюджета.

"Я считаю, что депутаты всех партий должны понимать весомость этих законопроектов для украинского бюджета. Таких принципиальных законопроектов 10. За них некоторые нужно проголосовать в ближайший месяц. Также есть еще 5 очень важных, благодаря которым мы можем получить дополнительный миллиард для государственного бюджета", – сказал Зеленский во время встречи с журналистами.

