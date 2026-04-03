8 областей отримають кошти на шкільні обіди – Кабмін виділив понад 59,5 млн гривень

20:06, 3 квітня 2026
Уряд спрямує понад 59,5 млн грн на безоплатне гаряче харчування учнів початкових класів у восьми регіонах у 2025-2026 навчальному році.
Кабінет Міністрів України схвалив рішення про спрямування додаткових коштів на харчування учнів початкових класів у прифронтових і прикордонних областях. Йдеться про використання залишків фінансування та підтримку Всесвітньої продовольчої програми ООН. Про це повідомили в МОН.

Загальний обсяг фінансування становить 59 518,4 тис. грн. Кошти отримають вісім областей: Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернігівська. У цих регіонах їх спрямують на забезпечення гарячого харчування для учнів початкових класів.

Рішення ухвалено з урахуванням умов договору між Міністерством освіти і науки України та Всесвітньою продовольчою програмою ООН, а також за результатами засідання профільної комісії з розподілу коштів для потреб освіти і науки від 12 березня 2026 року.

Фінансування має забезпечити безоплатне гаряче харчування для дітей, підтримати громади, які працюють в умовах підвищеного навантаження, а також зменшити тиск на місцеві бюджети.

Очікується, що це рішення дозволить зберегти безперервність харчування школярів у найбільш уразливих регіонах і підсилить спроможність громад забезпечувати належні умови для навчання.

КАС ВС просить Велику Палату відступити від висновку про правила нарахування суддівської винагороди

КАС ВС дійшов висновку про наявність системної правової проблеми у нарахуванні суддівської винагороди за попередні роки.

ВП ВС підтвердила, що суддя в кримінальному процесі не має права задовольняти власний самовідвід самостійно

ВП ВС остаточно прирівняла порядок розгляду заяв про самовідвід до процедури відводу судді.

Роботодавець зобов’язаний пропонувати навіть тимчасові та строкові вакансії при скороченні — позиція ВС

Верховний Суд роз’яснив, що при скороченні роботодавець зобов’язаний пропонувати працівнику всі наявні вакансії, включно з тимчасовими та строковими, а невиконання цього обов’язку тягне незаконність звільнення та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

Помилки у Резерв + та штрафи у 17 тисяч: у Раді зареєстрували проєкт про автоматичне виключення жінок із військового обліку

Системна проблема з незаконним взяттям жінок на військовий облік, яка раніше вирішувалася виключно через суди, нарешті отримала шанс на законодавче врегулювання.

Працівників ТЦК пропонують штрафувати за «бусифікацію» та помилки в реєстрі військовозобов’язаних

У парламенті ініціюють впровадження персональної відповідальності для посадовців ТЦК за порушення прав громадян.

