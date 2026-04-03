8 областей отримають кошти на шкільні обіди – Кабмін виділив понад 59,5 млн гривень

Уряд спрямує понад 59,5 млн грн на безоплатне гаряче харчування учнів початкових класів у восьми регіонах у 2025-2026 навчальному році.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів України схвалив рішення про спрямування додаткових коштів на харчування учнів початкових класів у прифронтових і прикордонних областях. Йдеться про використання залишків фінансування та підтримку Всесвітньої продовольчої програми ООН. Про це повідомили в МОН.

Загальний обсяг фінансування становить 59 518,4 тис. грн. Кошти отримають вісім областей: Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернігівська. У цих регіонах їх спрямують на забезпечення гарячого харчування для учнів початкових класів.

Рішення ухвалено з урахуванням умов договору між Міністерством освіти і науки України та Всесвітньою продовольчою програмою ООН, а також за результатами засідання профільної комісії з розподілу коштів для потреб освіти і науки від 12 березня 2026 року.

Фінансування має забезпечити безоплатне гаряче харчування для дітей, підтримати громади, які працюють в умовах підвищеного навантаження, а також зменшити тиск на місцеві бюджети.

Очікується, що це рішення дозволить зберегти безперервність харчування школярів у найбільш уразливих регіонах і підсилить спроможність громад забезпечувати належні умови для навчання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.