8 областей получат средства на школьные обеды – Кабмин выделил более 59,5 млн гривен

Правительство направит более 59,5 млн грн на бесплатное горячее питание учеников начальных классов в восьми регионах в 2025-2026 учебном году.

Кабинет Министров Украины одобрил решение о направлении дополнительных средств на питание учеников начальных классов в прифронтовых и приграничных областях. Речь идет об использовании остатков финансирования и поддержке Всемирной продовольственной программы ООН. Об этом сообщили в МОН.

Общий объем финансирования составляет 59 518,4 тыс. грн. Средства получат восемь областей: Днепропетровская, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Херсонская и Черниговская. В этих регионах их направят на обеспечение горячего питания для учеников начальных классов.

Решение принято с учетом условий договора между Министерством образования и науки Украины и Всемирной продовольственной программой ООН, а также по результатам заседания профильной комиссии по распределению средств для нужд образования и науки от 12 марта 2026 года.

Финансирование должно обеспечить бесплатное горячее питание для детей, поддержать общины, работающие в условиях повышенной нагрузки, а также снизить давление на местные бюджеты.

Ожидается, что это решение позволит сохранить непрерывность питания школьников в наиболее уязвимых регионах и укрепит способность общин обеспечивать надлежащие условия для обучения.

