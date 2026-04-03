Смертельний напад на військового ТЦК у Львові – підозрюваному інспектору митниці оголосили про підозру

Митника підозрюють в умисному вбивстві, за даними слідства, він Прицільно бив у груди та шию.

У Львові інспектору митниці повідомили про підозру в умисному вбивстві військовослужбовця ТЦК. Про це повідомили Офісі Генпрокурора.

Як раніше повідомлялося, 2 квітня близько 14:15 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про напад на вулиці Патона. Військові Галицько-Франківського ОРТЦК та СП разом із поліцейськими біля одного з магазинів перевіряли документи та проводили заходи оповіщення. Під час спілкування виникла суперечка. У цей момент 28-річний родич інспектора почав тікати, а військовослужбовець намагався його зупинити.

Слідство встановило, що інспектор, намагаючись перешкодити цьому, дістав із сумки ніж, наздогнав військового та завдав кількох прицільних ударів у груди та шию. Один із ударів пошкодив сонну артерію і виявився смертельним. Попри надану медичну допомогу, чоловік помер дорогою до лікарні.

Після нападу підозрюваний разом із братом залишив місце події автомобілем, однак його оперативно розшукали та затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури йому повідомлено про підозру. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від посади.

