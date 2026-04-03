  1. В Україні

Смертельний напад на військового ТЦК у Львові – підозрюваному інспектору митниці оголосили про підозру

15:02, 3 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Митника підозрюють в умисному вбивстві, за даними слідства, він Прицільно бив у груди та шию.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Львові інспектору митниці повідомили про підозру в умисному вбивстві військовослужбовця ТЦК. Про це повідомили Офісі Генпрокурора.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як раніше повідомлялося, 2 квітня близько 14:15 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про напад на вулиці Патона. Військові Галицько-Франківського ОРТЦК та СП разом із поліцейськими біля одного з магазинів перевіряли документи та проводили заходи оповіщення. Під час спілкування виникла суперечка. У цей момент 28-річний родич інспектора почав тікати, а військовослужбовець намагався його зупинити.

Слідство встановило, що інспектор, намагаючись перешкодити цьому, дістав із сумки ніж, наздогнав військового та завдав кількох прицільних ударів у груди та шию. Один із ударів пошкодив сонну артерію і виявився смертельним. Попри надану медичну допомогу, чоловік помер дорогою до лікарні.

Після нападу підозрюваний разом із братом залишив місце події автомобілем, однак його оперативно розшукали та затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури йому повідомлено про підозру. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від посади.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прокуратура Львів вбивство напад підозрюваний ТЦК

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]