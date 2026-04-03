  1. В Украине

Смертельное нападение на военнослужащего ТЦК во Львове – подозреваемому таможенному инспектору объявили о подозрении

15:02, 3 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Таможенника подозревают в умышленном убийстве; по данным следствия, он целенаправленно наносил удары в грудь и шею.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во Львове таможенному инспектору сообщили о подозрении в умышленном убийстве военнослужащего ТЦК. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как ранее сообщалось, 2 апреля около 14:15 на спецлинию 102 поступило сообщение о нападении на улице Патона. Военные Галицко-Франковского ОРТЦК и СП вместе с полицейскими возле одного из магазинов проверяли документы и проводили мероприятия по оповещению. Во время общения возник спор. В этот момент 28-летний родственник инспектора начал убегать, а военнослужащий пытался его остановить.

Следствие установило, что инспектор, пытаясь помешать этому, достал из сумки нож, догнал военного и нанес несколько прицельных ударов в грудь и шею. Один из ударов повредил сонную артерию и оказался смертельным. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, мужчина скончался по дороге в больницу.

После нападения подозреваемый вместе с братом покинул место происшествия на автомобиле, однако его оперативно разыскали и задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры ему сообщено о подозрении. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура Львов убийство нападение подозреваемый ТЦК

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]