  1. В Україні

Голова МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль: перемога України над Росією — спільний інтерес НАТО

21:09, 3 квітня 2026
Йоганн Вадефуль заявив, що світ став значно небезпечнішим, що вимагає від союзників ще більшої згуртованості.
Фото: suspilne.media
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що НАТО має спільний інтерес у тому, щоб Україна здобула перемогу у війні проти Росії, а сам Альянс залишається найпотужнішим оборонним об'єднанням світу. Про це він сказав в інтерв’ю WAZ.

За його словами, світ став значно небезпечнішим, що вимагає від союзників ще більшої згуртованості.

Він підкреслив, що попри політичні заяви, США продовжують надавати суттєву підтримку, яка дозволяє Україні ефективно протистояти агресії.

Німеччина наразі стала ключовим партнером України в Європі.

«Президент Зеленський підтвердив мені це під час мого візиту в Україну. Я запевнив його, що Німеччина залишатиметься найсильнішим донором», - наголосив Вадефуль.

Німеччина Україна

