  1. В Украине

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль: победа Украины над Россией — общий интерес НАТО

21:09, 3 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Йоханн Вадефуль заявил, что мир стал значительно опаснее, что требует от союзников еще большей сплоченности.
Фото: suspilne.media
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что НАТО имеет общий интерес в том, чтобы Украина одержала победу в войне против России, а сам Альянс остается самым мощным оборонным объединением мира. Об этом он сказал в интервью WAZ.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По его словам, мир стал значительно более опасным, что требует от союзников еще большей сплоченности.

Он подчеркнул, что, несмотря на политические заявления, США продолжают оказывать существенную поддержку, которая позволяет Украине эффективно противостоять агрессии.

Германия в настоящее время стала ключевым партнером Украины в Европе.

«Президент Зеленский подтвердил мне это во время моего визита в Украину. Я заверил его, что Германия будет оставаться самым сильным донором», — подчеркнул Вадефуль.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Германия Украина

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]