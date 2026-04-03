Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль: победа Украины над Россией — общий интерес НАТО

Фото: suspilne.media

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что НАТО имеет общий интерес в том, чтобы Украина одержала победу в войне против России, а сам Альянс остается самым мощным оборонным объединением мира. Об этом он сказал в интервью WAZ.

По его словам, мир стал значительно более опасным, что требует от союзников еще большей сплоченности.

Он подчеркнул, что, несмотря на политические заявления, США продолжают оказывать существенную поддержку, которая позволяет Украине эффективно противостоять агрессии.

Германия в настоящее время стала ключевым партнером Украины в Европе.

«Президент Зеленский подтвердил мне это во время моего визита в Украину. Я заверил его, что Германия будет оставаться самым сильным донором», — подчеркнул Вадефуль.

