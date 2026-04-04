Пауза у мирних переговорах триватиме до завершення війни на Близькому Сході — Михайло Подоляк

Через ескалацію на Близькому Сході переговори про завершення війни в Україні призупинені, повідомив радник Офісу Президента України Михайло Подоляк.

фото: ОП

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Політичні перемовини щодо завершення війни в Україні наразі поставлені на паузу через загострення ситуації на Близькому Сході. Водночас процес обміну полоненими продовжується у звичному режимі. Про це повідомив радник Офісу Президента України Михайло Подоляк під час телемарафону.

За його словами, події на міжнародній арені безпосередньо впливають на хід дипломатичних процесів навколо України. Допоки конфлікт на Близькому Сході перебуває в активній фазі, політична складова переговорів не матиме просування, вважає Подоляк.

Водночас гуманітарний напрям, зокрема обміни полоненими, залишається активним. Як зазначив Подоляк, Володимир Зеленський та Кирило Буданов вже повідомляли про можливість продовження таких обмінів, і ця робота триває.

Окрім того, Подоляк зазначив, що ставлення до Росії в країнах Близького Сходу, через її підтримку Ірану, суттєво змінилося.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.