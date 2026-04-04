Пауза у мирних переговорах триватиме до завершення війни на Близькому Сході — Михайло Подоляк

19:21, 4 квітня 2026
Через ескалацію на Близькому Сході переговори про завершення війни в Україні призупинені, повідомив радник Офісу Президента України Михайло Подоляк.
Пауза у мирних переговорах триватиме до завершення війни на Близькому Сході — Михайло Подоляк
фото: ОП
Політичні перемовини щодо завершення війни в Україні наразі поставлені на паузу через загострення ситуації на Близькому Сході. Водночас процес обміну полоненими продовжується у звичному режимі. Про це повідомив радник Офісу Президента України Михайло Подоляк під час телемарафону. 

За його словами, події на міжнародній арені безпосередньо впливають на хід дипломатичних процесів навколо України. Допоки конфлікт на Близькому Сході перебуває в активній фазі, політична складова переговорів не матиме просування, вважає Подоляк. 

Водночас гуманітарний напрям, зокрема обміни полоненими, залишається активним. Як зазначив Подоляк, Володимир Зеленський та Кирило Буданов вже повідомляли про можливість продовження таких обмінів, і ця робота триває.

Окрім того, Подоляк зазначив, що ставлення до Росії в країнах Близького Сходу, через її підтримку Ірану, суттєво змінилося.

КАС ВС просить Велику Палату відступити від висновку про правила нарахування суддівської винагороди

КАС ВС дійшов висновку про наявність системної правової проблеми у нарахуванні суддівської винагороди за попередні роки.

ВП ВС підтвердила, що суддя в кримінальному процесі не має права задовольняти власний самовідвід самостійно

ВП ВС остаточно прирівняла порядок розгляду заяв про самовідвід до процедури відводу судді.

Роботодавець зобов’язаний пропонувати навіть тимчасові та строкові вакансії при скороченні — позиція ВС

Верховний Суд роз’яснив, що при скороченні роботодавець зобов’язаний пропонувати працівнику всі наявні вакансії, включно з тимчасовими та строковими, а невиконання цього обов’язку тягне незаконність звільнення та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

Помилки у Резерв + та штрафи у 17 тисяч: у Раді зареєстрували проєкт про автоматичне виключення жінок із військового обліку

Системна проблема з незаконним взяттям жінок на військовий облік, яка раніше вирішувалася виключно через суди, нарешті отримала шанс на законодавче врегулювання.

Працівників ТЦК пропонують штрафувати за «бусифікацію» та помилки в реєстрі військовозобов’язаних

У парламенті ініціюють впровадження персональної відповідальності для посадовців ТЦК за порушення прав громадян.

