Пауза в мирных переговорах будет продолжаться до завершения войны на Ближнем Востоке — Михаил Подоляк

Из-за эскалации на Ближнем Востоке переговоры о завершении войны в Украине приостановлены, сообщил советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

Политические переговоры по завершению войны в Украине пока поставлены на паузу из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. В то же время процесс обмена пленными продолжается в обычном режиме. Об этом сообщил советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк во время телемарафона.

По его словам, события на международной арене оказывают непосредственное влияние на ход дипломатических процессов вокруг Украины. Пока конфликт на Ближнем Востоке находится в активной фазе, политическая составляющая переговоров не будет продвигаться, считает Подоляк.

В то же время гуманитарное направление, в том числе обмен пленными, остается активным. Как отметил Подоляк, Владимир Зеленский и Кирилл Буданов уже сообщали о возможности продления таких обменов, и эта работа продолжается.

Кроме того, Подоляк отметил, что отношение к России в странах Ближнего Востока, из-за ее поддержки Ирана, существенно изменилось.

