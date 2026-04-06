У Києві суд зобов’язав товариство знести комплекс на березі Дніпра

22:00, 6 квітня 2026
Як зазначили у прокуратурі, всупереч закону, територію обгородили парканом, що фактично заблокувало киянам вільний доступ до річки.
У Києві суд ухвалив рішення про звільнення прибережної території Дніпра на Осокорках від незаконно збудованого комплексу відпочинку. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

За даними слідства, на території причалу «Осокорки» самовільно звели будівлю площею понад 400 кв. м без відповідних дозволів на землю та будівництво. Право власності на об’єкт зареєстрували на підставі підробленого судового рішення, після чого майно перепродали іншій компанії під виглядом спортивно-оздоровчого комплексу.

Крім того, зазначили у прокуратурі, ділянка площею понад 0,4 га розташована у прибережній смузі та охоплює причал і берегоукріплення, які належать державі. Всупереч закону, територію обгородили парканом, що фактично заблокувало киянам вільний доступ до річки.

У прокуратурі зазначають, що таким чином комерційні структури фактично привласнили ділянку вартістю понад 24 млн гривень і перетворили громадську зону відпочинку на закриту приватну територію.

Господарський суд міста Києва підтримав позицію прокуратури: скасував незаконну реєстрацію права власності та зобов’язав підприємство повернути землю громаді, демонтувавши всі споруди та огорожу.

Нагадаємо, що колегія суддів Касаційного господарського суду у складі ВС зазначила, що об'єкт нерухомості є самочинним будівництвом, якщо збудований на земельній ділянці, не відведеній для цієї мети, без дозвільних документів або з порушенням будівельних норм.

Державна реєстрація права власності чи рішення третейського суду не змінюють правового режиму самочинного будівництва. Власник земельної ділянки має право вимагати знесення самочинно збудованого об'єкта за рахунок особи, яка здійснила будівництво, якщо не надавав згоди на будівництво. Особа без речового права на земельну ділянку не може набути права власності на розташовані на ній об'єкти нерухомості.

