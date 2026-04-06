В Киеве суд обязал компанию снести комплекс на берегу Днепра

В Киеве суд принял решение об освобождении прибрежной территории Днепра на Осокорках от незаконно построенного комплекса отдыха. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, на территории причала «Осокорки» самовольно возвели здание площадью более 400 кв. м без соответствующих разрешений на землю и строительство. Право собственности на объект зарегистрировали на основании поддельного судебного решения, после чего имущество перепродали другой компании под видом спортивно-оздоровительного комплекса.

Кроме того, отметили в прокуратуре, участок площадью более 0,4 га расположен в прибрежной полосе и включает причал и берегоукрепления, принадлежащие государству. Вопреки закону территорию оградили забором, что фактически заблокировало киевлянам свободный доступ к реке.

В прокуратуре отмечают, что таким образом коммерческие структуры фактически присвоили участок стоимостью более 24 млн гривен и превратили общественную зону отдыха в закрытую частную территорию.

Хозяйственный суд города Киева поддержал позицию прокуратуры: отменил незаконную регистрацию права собственности и обязал предприятие вернуть землю общине, демонтировав все сооружения и ограждение.

Напомним, что коллегия судей Кассационного хозяйственного суда в составе ВС отметила, что объект недвижимости является самовольным строительством, если построен на земельном участке, не отведенном для этой цели, без разрешительных документов или с нарушением строительных норм.

Государственная регистрация права собственности или решение третейского суда не изменяют правового режима самовольного строительства. Собственник земельного участка имеет право требовать сноса самовольно построенного объекта за счет лица, осуществившего строительство, если не давал согласия на строительство. Лицо без вещного права на земельный участок не может приобрести право собственности на расположенные на нем объекты недвижимости.

