Військовим після СЗЧ заборонили самостійно змінювати бригади — у чому причина

Ольга Решетилова наголосила: зміни потрібні для припинення хаотичних переходів між підрозділами.

Фото: Генштаб ЗСУ

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Військовослужбовці, які повертаються після самовільного залишення частини, відтепер не мають можливості самостійно обирати новий підрозділ для служби.

Як зазначила військовий омбудсмен Ольга Решетилова, рішення ухвалили для впорядкування розподілу особового складу та усунення практик, що ускладнювали управління військами.

За її словами, раніше військові фактично могли змінювати частини через СЗЧ, що призводило до хаотичного переміщення між підрозділами.

«Так, не можна прийти, куди захотів. Чому так зробили? Тому що в якийсь момент переміщення через СЗЧ стало нормою: пішов у СЗЧ, опинився в новій частині, і це перетворилося на такий броунівський рух», — зазначила Решетилова.

Омбудсман також звернула увагу, що окремі підрозділи користувалися цією ситуацією у власних інтересах.

«Деякі підрозділи цим навіть зловживали, переманюючи до себе військовослужбовців і прямо надсилаючи цілі алгоритми, що треба зробити, щоб прийти до них».

За її поясненням, така практика створювала серйозні проблеми для планування на всіх рівнях — від тактичного до стратегічного.

«І ясно, що це негативно впливає на прогнозування і планування на тактичному рівні, оперативному чи стратегічному. Бо ти ніколи не можеш передбачити, яка кількість людей у тебе в конкретній частині чи на ділянці фронту. Так не має бути», — підкреслила вона.

Водночас Решетилова спростувала поширене твердження, що всіх військових після СЗЧ автоматично направляють до штурмових підрозділів.

«Це неправда. Вони повертаються у частини пріоритетного комплектування», — наголосила омбудсман в інтерв’ю РБК-Україна.

Розподіл, за її словами, залежить від поточних потреб армії. Зокрема, у різні періоди пріоритет отримують різні підрозділи: «Наприклад, у якийсь момент 225, 425 чи 210 штурмові полки були в пріоритеті, то вони йшли туди. Але коли формувалася нова 160-та бригада, то масово відправляли військовослужбовців до неї, бо вона була в пріоритетному комплектуванні. Коли готувалася до виходу 61 бригада, то в пріоритеті були вони», — пояснила вона.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.