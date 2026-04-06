Военнослужащим после СЗЧ запретили самостоятельно менять бригады — в чем причина

11:17, 6 апреля 2026
Ольга Решетилова подчеркнула: изменения необходимы для прекращения хаотичных переходов между подразделениями.
Фото: Генштаб ВСУ
Военнослужащие, которые возвращаются после самовольного оставления части, отныне не имеют возможности самостоятельно выбирать новое подразделение для службы.

Как отметила военный омбудсмен Ольга Решетилова, решение приняли для упорядочения распределения личного состава и устранения практик, которые усложняли управление войсками.

По ее словам, ранее военные фактически могли менять части через СЗЧ, что приводило к хаотичному перемещению между подразделениями.

«Да, нельзя прийти, куда захотел. Почему так сделали? Потому что в какой-то момент перемещение через СЗЧ стало нормой: ушел в СЗЧ, оказался в новой части, и это превратилось в такой броуновский рух», — отметила Решетилова.

Омбудсман также обратила внимание, что отдельные подразделения пользовались этой ситуацией в собственных интересах.

«Некоторые подразделения этим даже злоупотребляли, переманивая к себе военнослужащих и прямо присылая целые алгоритмы, что нужно сделать, чтобы прийти к ним».

По ее объяснению, такая практика создавала серьезные проблемы для планирования на всех уровнях — от тактического до стратегического.

«И ясно, что это негативно влияет на прогнозирование и планирование на тактическом уровне, оперативном или стратегическом. Потому что ты никогда не можешь предсказать, какое количество людей у тебя в конкретной части или на участке фронта. Так не должно быть», — подчеркнула она.

В то же время Решетилова опровергла распространенное утверждение, что всех военных после СЗЧ автоматически направляют в штурмовые подразделения.

«Это неправда. Они возвращаются в части приоритетного комплектования», — подчеркнула омбудсман в интервью РБК-Украина.

Распределение, по ее словам, зависит от текущих потребностей армии. В частности, в разные периоды приоритет получают разные подразделения: «Например, в какой-то момент 225, 425 или 210 штурмовые полки были в приоритете, то они шли туда. Но когда формировалась новая 160-я бригада, то массово отправляли военнослужащих к ней, потому что она была в приоритетном комплектовании. Когда готовилась к выходу 61 бригада, то в приоритете были они», — пояснила она.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

