Українцям дозволили накопичувати валюту на рахунках для оплати лікування за кордоном
Національний банк України запровадив зміни до валютного регулювання, які спрощують збір коштів для лікування за кордоном. Йдеться про дозвіл купувати іноземну валюту з метою її накопичення перед оплатою медичних послуг.
Регулятор дозволив фізичним особам, їхнім родичам, а також благодійним фондам за визначених умов купувати валюту та зберігати її на рахунках в українських банках до моменту, коли буде зібрана повна сума для розрахунків із закордонними медичними закладами.
У Нацбанку зазначають, що рішення спрямоване на поліпшення умов для тих, хто організовує фінансування лікування за кордоном, та має зробити такі операції більш зручними.
Водночас у регуляторі наголошують, що зміни не матимуть суттєвого впливу на валютний ринок України.
Раніше чинне валютне законодавство вже дозволяло громадянам купувати та переказувати кошти для оплати лікування за кордоном і супутніх витрат без обмежень за сумою. Однак можливість попереднього накопичення іноземної валюти до формування повного обсягу коштів була відсутня.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.