  1. В Україні

Українцям дозволили накопичувати валюту на рахунках для оплати лікування за кордоном

13:17, 6 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Нові правила дозволяють купувати валюту заздалегідь і накопичувати її до потрібної суми.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національний банк України запровадив зміни до валютного регулювання, які спрощують збір коштів для лікування за кордоном. Йдеться про дозвіл купувати іноземну валюту з метою її накопичення перед оплатою медичних послуг.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Регулятор дозволив фізичним особам, їхнім родичам, а також благодійним фондам за визначених умов купувати валюту та зберігати її на рахунках в українських банках до моменту, коли буде зібрана повна сума для розрахунків із закордонними медичними закладами.

У Нацбанку зазначають, що рішення спрямоване на поліпшення умов для тих, хто організовує фінансування лікування за кордоном, та має зробити такі операції більш зручними.

Водночас у регуляторі наголошують, що зміни не матимуть суттєвого впливу на валютний ринок України.

Раніше чинне валютне законодавство вже дозволяло громадянам купувати та переказувати кошти для оплати лікування за кордоном і супутніх витрат без обмежень за сумою. Однак можливість попереднього накопичення іноземної валюти до формування повного обсягу коштів була відсутня.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Нацбанк валюта банк

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]