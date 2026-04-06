Українцям дозволили накопичувати валюту на рахунках для оплати лікування за кордоном

Нові правила дозволяють купувати валюту заздалегідь і накопичувати її до потрібної суми.

Національний банк України запровадив зміни до валютного регулювання, які спрощують збір коштів для лікування за кордоном. Йдеться про дозвіл купувати іноземну валюту з метою її накопичення перед оплатою медичних послуг.

Регулятор дозволив фізичним особам, їхнім родичам, а також благодійним фондам за визначених умов купувати валюту та зберігати її на рахунках в українських банках до моменту, коли буде зібрана повна сума для розрахунків із закордонними медичними закладами.

У Нацбанку зазначають, що рішення спрямоване на поліпшення умов для тих, хто організовує фінансування лікування за кордоном, та має зробити такі операції більш зручними.

Водночас у регуляторі наголошують, що зміни не матимуть суттєвого впливу на валютний ринок України.

Раніше чинне валютне законодавство вже дозволяло громадянам купувати та переказувати кошти для оплати лікування за кордоном і супутніх витрат без обмежень за сумою. Однак можливість попереднього накопичення іноземної валюти до формування повного обсягу коштів була відсутня.

