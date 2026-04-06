Украинцам разрешили накапливать валюту на счетах для оплаты лечения за рубежом

Новые правила позволяют покупать валюту заранее и накапливать ее до необходимой суммы.

Национальный банк Украины ввел изменения в валютное регулирование, которые упрощают сбор средств для лечения за рубежом. Речь идет о разрешении покупать иностранную валюту с целью ее накопления перед оплатой медицинских услуг.

Регулятор разрешил физическим лицам, их родственникам, а также благотворительным фондам при соблюдении определенных условий покупать валюту и хранить ее на счетах в украинских банках до момента, когда будет собрана полная сумма для расчетов с зарубежными медицинскими учреждениями.

В Нацбанке отмечают, что решение направлено на улучшение условий для тех, кто организует финансирование лечения за рубежом, и должно сделать такие операции более удобными.

В то же время в регуляторе подчеркивают, что изменения не окажут существенного влияния на валютный рынок Украины.

Ранее действующее валютное законодательство уже позволяло гражданам покупать и переводить средства для оплаты лечения за рубежом и сопутствующих расходов без ограничений по сумме. Однако возможность предварительного накопления иностранной валюты до формирования полного объема средств отсутствовала.

