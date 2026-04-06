  1. В Україні

Іран встановив рекорд – понад місяць країна без доступу до інтернету

16:17, 6 квітня 2026
Цифрова блокада, що триває понад 864 години, стала найдовшою загальнонаціональною відсутністю інтернету в історії спостережень.
Іран встановив рекорд – понад місяць країна без доступу до інтернету
Фото: reuters
В Ірані вже більше місяця триває повне обмеження доступу до глобального інтернету, повідомляє AlArabiya з посиланням на дані моніторингової компанії NetBlocks. Відключення було запроваджено після нападу США та Ізраїлю на країну 28 лютого і наразі є найдовшим загальнонаціональним відключенням інтернету у світі за всю історію спостережень, перевищивши 864 години.

За даними NetBlocks, деякі країни зазнавали періодичних або регіональних відключень, а Північна Корея взагалі не була підключена до глобальної мережі. Місцевий обмежений інтернет в Ірані працює, дозволяючи користувачам підключатися лише до внутрішніх сайтів, тоді як доступ до міжнародних ресурсів і соціальних мереж, таких як Instagram, можливий лише через VPN, що ускладнює підключення і загрожує переслідуванням.

Мешканці країни розповідають, що відсутність інтернету значно ускладнює отримання достовірної інформації. «Бути без інтернету для мене — це як бути без кисню. Я почуваюся в пастці та задихаюся», — зазначив житель Тегерана. Деякі користувачі намагаються підключатися через Starlink або інші супутникові мережі, але їх використання заборонене.

Раніше, у січні, Іран уже зазнав 18-денного відключення інтернету на тлі антиурядових протестів, під час яких загинули тисячі людей. Це нове тривале блокування стало рекордним і підкреслює обмеження свободи інформації у країні.

війна Іран

