  1. В Украине

Иран установил рекорд — более месяца страна без доступа к интернету

16:17, 6 апреля 2026
Цифровая блокада, продолжающаяся более 864 часов, стала самым длительным общенациональным отключением интернета в истории наблюдений.
Фото: reuters
В Иране уже более месяца продолжается полное ограничение доступа к глобальному интернету, сообщает AlArabiya со ссылкой на данные мониторинговой компании NetBlocks. Отключение было введено после нападения США и Израиля на страну 28 февраля и на данный момент является самым длительным общенациональным отключением интернета в мире за всю историю наблюдений, превысив 864 часа.

По данным NetBlocks, некоторые страны испытывали периодические или региональные отключения, а Северная Корея вообще не была подключена к глобальной сети. Местный ограниченный интернет в Иране работает, позволяя пользователям подключаться только к внутренним сайтам, тогда как доступ к международным ресурсам и социальным сетям, таким как Instagram, возможен только через VPN, что затрудняет подключение и грозит преследованием.

Жители страны рассказывают, что отсутствие интернета значительно затрудняет получение достоверной информации. «Быть без интернета для меня — это как быть без кислорода. Я чувствую себя в ловушке и задыхаюсь», — отметил житель Тегерана. Некоторые пользователи пытаются подключаться через Starlink или другие спутниковые сети, но их использование запрещено.

Ранее, в январе, Иран уже пережил 18-дневное отключение интернета на фоне антиправительственных протестов, в ходе которых погибли тысячи людей. Эта новая длительная блокировка стала рекордной и подчеркивает ограничение свободы информации в стране.

война Иран

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены.

