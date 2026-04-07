Що змінюється при перетворенні юрособи: податки, звітність і перевірки

Перетворення компанії не означає автоматичних перевірок, однак має свої податкові особливості — від ПДВ і звітності до перенесення показників та оцінки ризиків.

Головне управління ДПС у Полтавській області роз’яснює, як відбуваються перевірки, нарахування та сплата ПДВ, подання декларацій, реєстраційні дії, а також перенесення податкових показників у разі реорганізації юридичної особи шляхом перетворення.

Сам по собі факт перетворення підприємства не вважається підставою для проведення документальної позапланової перевірки відповідно до пп. 78.1.7 ст. 78 Податкового кодексу України. Такі перевірки при реорганізації призначаються лише у випадках припинення юридичної особи, початку реорганізації (за винятком перетворення), закриття відокремленого підрозділу, відкриття провадження у справі про банкрутство або подання заяви про зняття з податкового обліку.

Водночас рішення про проведення позапланової перевірки ухвалюється виключно за умови наявності податкових ризиків у діяльності платника податків.

Водночас реорганізація може враховуватися при включенні підприємства до плану-графіка планових перевірок, але не як окрема підстава, а з урахуванням рівня податкових ризиків. До плану-графіка потрапляють платники з високим, середнім або незначним ступенем ризику несплати податків. Пріоритет мають суб’єкти з найбільшими ризиками.

При перетворенні підприємства податковий номер не змінюється, а всі дані про реорганізацію контролюючі органи отримують з Єдиного державного реєстру. Тому додатково повідомляти ДПС про перетворення не потрібно, якщо відповідні реєстраційні дії вже внесені до реєстру.

Підприємство, створене внаслідок перетворення, вважається новоствореним платником податку на прибуток і звітує за річний період, який починається з дати перетворення і триває до кінця звітного року. Правонаступник має право зменшити фінрезультат на суму від’ємного значення об’єкта оподаткування, що обліковувалося у підприємства, яке припиняється, з урахуванням вимог Податкового кодексу України.

Щодо ПДВ: реорганізація шляхом перетворення потребує перереєстрації платника ПДВ. Платник має подати заяву за формою № 1-ПДВ з позначкою «Перереєстрація» протягом 10 робочих днів після завершення перетворення. За результатами перереєстрації дата реєстрації платником ПДВ та індивідуальний номер платника ПДВ не змінюються.

Якщо особа, утворена шляхом перетворення, не подала у встановлений строк заяви для перереєстрації, її реєстрація платником податку анулюється за самостійним рішенням контролюючого органу відповідно до статті 184 Податкового кодексу України.

Операція з реорганізації шляхом перетворення не є об’єктом оподаткування ПДВ, а сума від’ємного значення ПДВ може бути перенесена до податкового кредиту правонаступника за заявою платника та після підтвердження документальною перевіркою контролюючого органу.

При цьому питання віднесення підприємства, утвореного внаслідок перетворення, до категорії «ризикових» платників ПДВ розглядається комісією регіонального рівня на загальних підставах – за критеріями ризиковості та наявною податковою інформацією.

