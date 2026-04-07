Что изменяется при преобразовании юрлица: налоги, отчетность и проверки

Превращение компании не означает автоматических проверок, однако имеет свои налоговые особенности — от НДС и отчетности до переноса показателей и оценки рисков.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление ГНС в Полтавской области разъясняет, как проводятся проверки, начисление и уплата НДС, подача деклараций, регистрационные действия, а также перенос налоговых показателей в случае реорганизации юридического лица путем преобразования.

Сам по себе факт преобразования предприятия не является основанием для проведения документальной внеплановой проверки в соответствии с пп. 78.1.7 ст. 78 Налогового кодекса Украины. Такие проверки при реорганизации назначаются только в случаях прекращения юридического лица, начала процедуры реорганизации (за исключением преобразования), закрытия обособленного подразделения, открытия производства по делу о банкротстве или подачи заявления о снятии с налогового учета.

В то же время решение о проведении внеплановой проверки принимается исключительно при наличии налоговых рисков в деятельности налогоплательщика.

Вместе с тем реорганизация может учитываться при включении предприятия в план-график плановых проверок, но не как отдельное основание, а с учетом уровня налоговых рисков. В план-график попадают плательщики с высоким, средним или незначительным уровнем риска неуплаты налогов. Приоритет имеют субъекты с наибольшими рисками.

При преобразовании предприятия налоговый номер не меняется, а все данные о реорганизации контролирующие органы получают из Единого государственного реестра. Поэтому дополнительно уведомлять ГНС о преобразовании не нужно, если соответствующие регистрационные действия уже внесены в реестр.

Предприятие, созданное в результате преобразования, считается вновь созданным плательщиком налога на прибыль и отчитывается за годовой период, который начинается с даты преобразования и длится до конца отчетного года. Правопреемник имеет право уменьшить финансовый результат на сумму отрицательного значения объекта налогообложения, учитывавшегося у предприятия, которое прекращается, с учетом требований Налогового кодекса Украины.

Что касается НДС: реорганизация путем преобразования требует перерегистрации плательщика НДС. Плательщик должен подать заявление по форме № 1-НДС с отметкой «Перерегистрация» в течение 10 рабочих дней после завершения преобразования. По результатам перерегистрации дата регистрации плательщиком НДС и индивидуальный налоговый номер плательщика НДС не изменяются.

Если лицо, образованное путем преобразования, не подало в установленный срок заявление для перерегистрации, его регистрация плательщиком налога аннулируется по самостоятельному решению контролирующего органа в соответствии со статьей 184 Налогового кодекса Украины.

Операция по реорганизации путем преобразования не является объектом обложения НДС, а сумма отрицательного значения НДС может быть перенесена в налоговый кредит правопреемника по заявлению плательщика и после подтверждения документальной проверкой контролирующего органа.

При этом вопрос отнесения предприятия, образованного в результате преобразования, к категории «рисковых» плательщиков НДС рассматривается комиссией регионального уровня на общих основаниях — по критериям рискованности и имеющейся налоговой информации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.