  1. В Украине

Что изменяется при преобразовании юрлица: налоги, отчетность и проверки

08:48, 7 апреля 2026
Превращение компании не означает автоматических проверок, однако имеет свои налоговые особенности — от НДС и отчетности до переноса показателей и оценки рисков.
Главное управление ГНС в Полтавской области разъясняет, как проводятся проверки, начисление и уплата НДС, подача деклараций, регистрационные действия, а также перенос налоговых показателей в случае реорганизации юридического лица путем преобразования.

Сам по себе факт преобразования предприятия не является основанием для проведения документальной внеплановой проверки в соответствии с пп. 78.1.7 ст. 78 Налогового кодекса Украины. Такие проверки при реорганизации назначаются только в случаях прекращения юридического лица, начала процедуры реорганизации (за исключением преобразования), закрытия обособленного подразделения, открытия производства по делу о банкротстве или подачи заявления о снятии с налогового учета.

В то же время решение о проведении внеплановой проверки принимается исключительно при наличии налоговых рисков в деятельности налогоплательщика.

Вместе с тем реорганизация может учитываться при включении предприятия в план-график плановых проверок, но не как отдельное основание, а с учетом уровня налоговых рисков. В план-график попадают плательщики с высоким, средним или незначительным уровнем риска неуплаты налогов. Приоритет имеют субъекты с наибольшими рисками.

При преобразовании предприятия налоговый номер не меняется, а все данные о реорганизации контролирующие органы получают из Единого государственного реестра. Поэтому дополнительно уведомлять ГНС о преобразовании не нужно, если соответствующие регистрационные действия уже внесены в реестр.

Предприятие, созданное в результате преобразования, считается вновь созданным плательщиком налога на прибыль и отчитывается за годовой период, который начинается с даты преобразования и длится до конца отчетного года. Правопреемник имеет право уменьшить финансовый результат на сумму отрицательного значения объекта налогообложения, учитывавшегося у предприятия, которое прекращается, с учетом требований Налогового кодекса Украины.

Что касается НДС: реорганизация путем преобразования требует перерегистрации плательщика НДС. Плательщик должен подать заявление по форме № 1-НДС с отметкой «Перерегистрация» в течение 10 рабочих дней после завершения преобразования. По результатам перерегистрации дата регистрации плательщиком НДС и индивидуальный налоговый номер плательщика НДС не изменяются.

Если лицо, образованное путем преобразования, не подало в установленный срок заявление для перерегистрации, его регистрация плательщиком налога аннулируется по самостоятельному решению контролирующего органа в соответствии со статьей 184 Налогового кодекса Украины.

Операция по реорганизации путем преобразования не является объектом обложения НДС, а сумма отрицательного значения НДС может быть перенесена в налоговый кредит правопреемника по заявлению плательщика и после подтверждения документальной проверкой контролирующего органа.

При этом вопрос отнесения предприятия, образованного в результате преобразования, к категории «рисковых» плательщиков НДС рассматривается комиссией регионального уровня на общих основаниях — по критериям рискованности и имеющейся налоговой информации.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

11,8 судей на 100 тысяч населения: кадровый дефицит и война изнуряют судебную систему

Украина имеет вдвое меньше судей, чем в среднем по Европе, но рассматривает миллионы дел.

Налоги «заморозят»: в Раде предлагают мораторий на изменения во время войны

Новый законопроект предусматривает мораторий на изменение элементов налогов и сборов во время военного положения и в течение года после него.

Суд змусив ДБР відкрити справу щодо АРМА під керівництвом Ярослави Максименко

АРМА длительное время игнорирует и пытается не выполнять судебные решения о возврате изъятого имущества его владельцам.

Поэтапный ввод отчетности для онлайн платформ и НДС в 7% на горючее: какие компромиссы предлагают депутаты

В Верховной Раде зарегистрированы инициативы, предлагающие возвращение НДС 7% на топливо и отказ от обязательности раскрытия банковской тайны.

Военный сбор хотят «привязать» к финансированию обороны через спецфонд

В Раде предлагают изменить подход к военному сбору и направлять его исключительно на нужды Вооружённых сил Украины.

