Приховані землі і мільйонні розбіжності: три посадовці постали перед судом за недостовірне декларування

Суди у Львівській та Івано-Франківській областях притягнули до відповідальності посадовців за подання завідомо недостовірних відомостей у деклараціях. Про це повідомило Національне агентство з питань запобігання корупції.

Зокрема, Кам’янка-Бузький райсуд Львівської області визнав винним у вчиненні адміністративного правопорушення депутата Жовтанецької сільської ради, який не зазначив у деклараціях за 2023 та 2024 роки належну йому частку будівлі площею понад 2,5 тис. кв. м, а також 14 земельних ділянок загальною площею понад 11 гектарів, що орендував.

Шевченківський райсуд Львова розглянув два протоколи стосовно оперуповноваженого сектору кримінальної поліції на Львівщині. Правоохоронець вніс недостовірні відомості до декларацій за 2023 та 2024 роки на суму понад 2 млн грн у кожній. Суд визнав його винним.

Галицький райсуд Івано-Франківської області притягнув до відповідальності депутата Більшівцівської селищної ради Івано-Франківського району, який задекларував недостовірні відомості за 2024 рік на суму понад 1,6 млн грн.

Суди наклали на правопорушників адміністративні стягнення у виді штрафів у розмірі 1 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 тис. грн).

