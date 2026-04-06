Скрытые земли и миллионные расхождения: три чиновника предстали перед судом за недостоверное декларирование

Суды во Львовской и Ивано-Франковской областях привлекли к ответственности должностных лиц за подачу заведомо недостоверных сведений в декларациях. Об этом сообщило Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

В частности, Каменка-Бугский районный суд Львовской области признал виновным в совершении административного правонарушения депутата Жовтанецкого сельского совета, который не указал в декларациях за 2023 и 2024 годы принадлежащую ему долю здания площадью более 2,5 тыс. кв. м, а также 14 земельных участков общей площадью более 11 гектаров, которые он арендовал.

Шевченковский районный суд Львова рассмотрел два протокола в отношении оперуполномоченного сектора криминальной полиции во Львовской области. Правоохранитель внес недостоверные сведения в декларации за 2023 и 2024 годы на сумму более 2 млн грн в каждой. Суд признал его виновным.

Галицкий районный суд Ивано-Франковской области привлек к ответственности депутата Большевцевского поселкового совета Ивано-Франковского района, который задекларировал недостоверные сведения за 2024 год на сумму более 1,6 млн грн.

Суды наложили на правонарушителей административные взыскания в виде штрафов в размере 1 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (17 тыс. грн).

