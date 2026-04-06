  1. В Україні

Виплати 1500 грн не вирішують проблему пенсій — Гетманцев закликав до запуску другого рівня пенсійної реформи

15:59, 6 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Данило Гетманцев зазначив, що підтримка пенсіонерів має ґрунтуватися на системних змінах у пенсійній системі.
Фото: колаж Главред
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що разові соціальні виплати не можуть замінити комплексну пенсійну реформу. Це він сказав коментуючи виплати у 1500 гривень пенсіонерам та соціально вразливим категоріям населення.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За його словами, нинішній підхід до підтримки пенсіонерів не є системним, оскільки передбачає переважно одноразові виплати замість змін у солідарній пенсійній системі.

"Ми потребуємо якісних змін в солідарній пенсійній системі", — заявив Гетманцев у ефірі Новини.LIVE.

Він зазначив, що чинна модель передбачає коефіцієнт заміщення на рівні близько 30%, тоді як у європейських країнах цей показник становить приблизно 40%. Йдеться про співвідношення пенсії до заробітної плати.

Також, за словами депутата, на розмір пенсій впливає механізм індексації, який базується на показниках, закладених у 2017 році, та враховує низку коефіцієнтів у формулі розрахунку.

Гетманцев наголосив на необхідності змін у солідарній системі та запуску другого рівня пенсійної реформи. Він зазначив, що питання такої реформи порушувалося і раніше, однак повною мірою реалізоване не було.

Водночас він додав, що соціальні виплати залишаються важливими в умовах зниження доходів населення, однак не можуть розглядатися як заміна системних змін у пенсійній сфері.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

реформа пенсія пенсія в Україні Данило Гетманцев

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]