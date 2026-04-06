Виплати 1500 грн не вирішують проблему пенсій — Гетманцев закликав до запуску другого рівня пенсійної реформи

Данило Гетманцев зазначив, що підтримка пенсіонерів має ґрунтуватися на системних змінах у пенсійній системі.

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що разові соціальні виплати не можуть замінити комплексну пенсійну реформу. Це він сказав коментуючи виплати у 1500 гривень пенсіонерам та соціально вразливим категоріям населення.

За його словами, нинішній підхід до підтримки пенсіонерів не є системним, оскільки передбачає переважно одноразові виплати замість змін у солідарній пенсійній системі.

"Ми потребуємо якісних змін в солідарній пенсійній системі", — заявив Гетманцев у ефірі Новини.LIVE.

Він зазначив, що чинна модель передбачає коефіцієнт заміщення на рівні близько 30%, тоді як у європейських країнах цей показник становить приблизно 40%. Йдеться про співвідношення пенсії до заробітної плати.

Також, за словами депутата, на розмір пенсій впливає механізм індексації, який базується на показниках, закладених у 2017 році, та враховує низку коефіцієнтів у формулі розрахунку.

Гетманцев наголосив на необхідності змін у солідарній системі та запуску другого рівня пенсійної реформи. Він зазначив, що питання такої реформи порушувалося і раніше, однак повною мірою реалізоване не було.

Водночас він додав, що соціальні виплати залишаються важливими в умовах зниження доходів населення, однак не можуть розглядатися як заміна системних змін у пенсійній сфері.

