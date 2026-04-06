Выплаты 1500 грн не решают проблему пенсий — Гетманцев призвал к запуску второго уровня пенсионной реформы

Даниил Гетманцев отметил, что поддержка пенсионеров должна основываться на системных изменениях в пенсионной системе.

Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что разовые социальные выплаты не могут заменить комплексную пенсионную реформу. Об этом он сказал, комментируя выплаты в размере 1500 гривен пенсионерам и социально уязвимым категориям населения.

По его словам, нынешний подход к поддержке пенсионеров не является системным, поскольку предусматривает преимущественно одноразовые выплаты вместо изменений в солидарной пенсионной системе.

«Мы нуждаемся в качественных изменениях в солидарной пенсионной системе», — заявил Гетманцев в эфире Новини.LIVE.

Он отметил, что действующая модель предусматривает коэффициент замещения на уровне около 30%, тогда как в европейских странах этот показатель составляет примерно 40%. Речь идет о соотношении пенсии к заработной плате.

Также, по словам депутата, на размер пенсий влияет механизм индексации, который базируется на показателях, заложенных в 2017 году, и учитывает ряд коэффициентов в формуле расчета.

Гетманцев подчеркнул необходимость изменений в солидарной системе и запуска второго уровня пенсионной реформы. Он отметил, что вопрос такой реформы поднимался и ранее, однако в полной мере реализован не был.

В то же время он добавил, что социальные выплаты остаются важными в условиях снижения доходов населения, однако не могут рассматриваться как замена системных изменений в пенсионной сфере.

