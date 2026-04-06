  1. В Украине

Выплаты 1500 грн не решают проблему пенсий — Гетманцев призвал к запуску второго уровня пенсионной реформы

15:59, 6 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Даниил Гетманцев отметил, что поддержка пенсионеров должна основываться на системных изменениях в пенсионной системе.
Выплаты 1500 грн не решают проблему пенсий — Гетманцев призвал к запуску второго уровня пенсионной реформы
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что разовые социальные выплаты не могут заменить комплексную пенсионную реформу. Об этом он сказал, комментируя выплаты в размере 1500 гривен пенсионерам и социально уязвимым категориям населения.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По его словам, нынешний подход к поддержке пенсионеров не является системным, поскольку предусматривает преимущественно одноразовые выплаты вместо изменений в солидарной пенсионной системе.

«Мы нуждаемся в качественных изменениях в солидарной пенсионной системе», — заявил Гетманцев в эфире Новини.LIVE.

Он отметил, что действующая модель предусматривает коэффициент замещения на уровне около 30%, тогда как в европейских странах этот показатель составляет примерно 40%. Речь идет о соотношении пенсии к заработной плате.

Также, по словам депутата, на размер пенсий влияет механизм индексации, который базируется на показателях, заложенных в 2017 году, и учитывает ряд коэффициентов в формуле расчета.

Гетманцев подчеркнул необходимость изменений в солидарной системе и запуска второго уровня пенсионной реформы. Он отметил, что вопрос такой реформы поднимался и ранее, однако в полной мере реализован не был.

В то же время он добавил, что социальные выплаты остаются важными в условиях снижения доходов населения, однако не могут рассматриваться как замена системных изменений в пенсионной сфере.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

реформа пенсия пенсия в Украине Даниил Гетманцев

Читайте также

Лента новостей

Блоги
Публикации
Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]