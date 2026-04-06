Що означає, якщо дитину поставили на облік в службі у справах дітей: пояснення

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Постановка дитини на облік у Службі у справах дітей не є ознакою неблагополучної сім’ї, а передусім інструментом допомоги. Йдеться лише про дітей і родини, які опинилися у складних життєвих обставинах і потребують підтримки. Про це повідомили у Представництві Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Житомирській області.

Міф і реальність

У відомстві наголошують: поширене уявлення про те, що облік — це «покарання» або «клеймо», не відповідає дійсності.

Насправді постановка на облік передбачена законодавством як механізм захисту прав дитини та допомоги сім’ї. Йдеться, зокрема, про Закон «Про охорону дитинства» та постанову Кабміну № 585.

Кого стосується

Дитиною, яка перебуває у складних життєвих обставинах, вважають ту, що зазнає негативного впливу на життя, здоров’я чи розвиток. Причинами можуть бути:

хвороба або інвалідність;

бідність;

жорстоке поводження;

відсутність належного догляду;

втрата батьківського піклування;

наслідки воєнних дій чи інші кризові ситуації.

Як працює система

Постанова уряду визначає механізм взаємодії органів влади, місцевого самоврядування, закладів освіти, охорони здоров’я та соціального захисту.

Для кожної дитини створюють міждисциплінарну команду фахівців. Вона:

оцінює ситуацію в родині;

визначає потреби дитини;

розробляє індивідуальний план допомоги;

регулярно переглядає та коригує його.

Водночас посадові особи органів місцевого самоврядування несуть персональну відповідальність за своєчасне виявлення таких дітей і організацію підтримки.

Яку допомогу надають

Дитина має право на соціальні послуги, зокрема соціально-психологічну реабілітацію. Сім’я водночас отримує консультації та підтримку для стабілізації ситуації.

Усі дії фахівців спрямовані на захист прав дитини, усунення причин складних обставин і забезпечення безпечних умов для життя. Робота ведеться з дотриманням принципів конфіденційності, недискримінації та врахування думки дитини.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.