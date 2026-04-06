  1. В Украине

Что означает, если ребенка поставили на учет в службе по делам детей: разъяснение

22:54, 6 апреля 2026
Речь идет не о наказании, а о помощи ребенку в сложных жизненных обстоятельствах.
Постановка ребенка на учет в Службе по делам детей не является признаком неблагополучной семьи, а прежде всего инструментом помощи. Речь идет только о детях и семьях, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах и нуждаются в поддержке. Об этом сообщили в Представительстве Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Житомирской области.

Миф и реальность

В ведомстве подчеркивают: распространенное представление о том, что учет — это «наказание» или «клеймо», не соответствует действительности.

На самом деле постановка на учет предусмотрена законодательством как механизм защиты прав ребенка и помощи семье. Речь идет, в частности, о Законе «Об охране детства» и постановлении Кабмина № 585.

Кого касается

Ребенком, который находится в сложных жизненных обстоятельствах, считается тот, кто испытывает негативное влияние на жизнь, здоровье или развитие. Причинами могут быть:

  • болезнь или инвалидность;
  • бедность;
  • жестокое обращение;
  • отсутствие надлежащего ухода;
  • утрата родительского попечения;
  • последствия военных действий или другие кризисные ситуации.

Как работает система

Постановление правительства определяет механизм взаимодействия органов власти, местного самоуправления, учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты.

Для каждого ребенка создается междисциплинарная команда специалистов. Она:

  • оценивает ситуацию в семье;
  • определяет потребности ребенка;
  • разрабатывает индивидуальный план помощи;
  • регулярно пересматривает и корректирует его.

В то же время должностные лица органов местного самоуправления несут персональную ответственность за своевременное выявление таких детей и организацию поддержки.

Какую помощь оказывают

Ребенок имеет право на социальные услуги, в том числе социально-психологическую реабилитацию. Семья одновременно получает консультации и поддержку для стабилизации ситуации.

Все действия специалистов направлены исключительно на защиту прав ребенка, устранение причин сложных обстоятельств и обеспечение безопасных условий для жизни. Работа ведется с соблюдением принципов конфиденциальности, недискриминации и учета мнения ребенка.

дети омбудсмен

