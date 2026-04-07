Фіктивно зник на 4,2 млн грн: командир взводу однієї з військових частин і його дружина отримали підозри

Військовослужбовець спочатку переховувався у домоволодіннях родичів дружини, а згодом незаконно перетнув державний кордон і виїхав до Німеччини.

Правоохоронці повідомили про підозру командир парашутно-десантного взводу однієї з військових частин, що виконувала завдання на Донецькому напрямку, який 19.04.2022 самовільно залишив місце служби в районі населеного пункту Новоселівка Донецької області та ухилився від подальшого проходження військової служби, а також підозру отримала його дружина. Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Надалі військовослужбовець переховувався на території Одеської області у домоволодіннях родичів дружини, а згодом незаконно перетнув державний кордон і виїхав до Німеччини.

03.05.2022 його було визнано військовою частиною, як безвісно зниклого під час виконання бойових завдань.

«Зокрема, фігурантка подала до військової частини відповідну заяву та необхідні документи, на підставі яких їй було призначено грошове забезпечення та додаткові виплати як члену сім’ї безвісно зниклого військовослужбовця.

У період з травня 2022 року по травень 2025 року подружжя заволоділо бюджетними коштами на суму понад 4,2 млн грн, якими розпоряджалося на власний розсуд», - йдеться у заяві.

Крім того, за даними слідства, частину коштів — понад 474 тис. грн — дружина використала для проведення фінансових операцій, зокрема: зняття готівки, переказів на інші рахунки та погашення кредитних зобов’язань, що має ознаки легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Дії військовослужбовця кваліфіковано за:

ч. 4 ст. 408 КК України – дезертирство, тобто самовільне залишення місця служби з метою ухилення від військової служби, вчинене в умовах воєнного стану;

ч. 5 ст. 190 КК України – шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану.

Дії фігурантки кваліфіковано за:

ч. 5 ст. 190 КК України – шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану;

ч. 1 ст. 209 КК України – легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, тобто здійснення фінансових операцій із коштами, отриманими внаслідок суспільно небезпечного діяння.

Стороною обвинувачення підозрюваних оголошено у міжнародний розшук та ініційовано процедуру спеціального досудового розслідування.

Судом задоволено клопотання прокурора про застосування до підозрюваних запобіжного заходу у виді тримання під вартою. У межах досудового розслідування накладено арешт на їхнє майно.

