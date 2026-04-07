Фиктивно исчез на 4,2 млн грн: командир взвода одной из воинских частей и его жена получили подозрения

Правоохранители сообщили о подозрении командиру парашютно-десантного взвода одной из воинских частей, выполнявшей задачи на Донецком направлении, который 19.04.2022 самовольно оставил место службы в районе населенного пункта Новоселовка Донецкой области и уклонился от дальнейшего прохождения военной службы, а также подозрение получила его жена. Об этом сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.

В дальнейшем военнослужащий скрывался на территории Одесской области в домовладениях родственников жены, а затем незаконно пересек государственную границу и выехал в Германию.

03.05.2022 он был признан воинской частью как без вести пропавший во время выполнения боевых задач.

«В частности, фигурантка подала в воинскую часть соответствующее заявление и необходимые документы, на основании которых ей было назначено денежное обеспечение и дополнительные выплаты как члену семьи без вести пропавшего военнослужащего.

В период с мая 2022 года по май 2025 года супруги завладели бюджетными средствами на сумму более 4,2 млн грн, которыми распоряжались по собственному усмотрению», — говорится в заявлении.

Кроме того, по данным следствия, часть средств — более 474 тыс. грн — жена использовала для проведения финансовых операций, в частности: снятия наличных, переводов на другие счета и погашения кредитных обязательств, что имеет признаки легализации доходов, полученных преступным путем.

Действия военнослужащего квалифицированы по:

ч. 4 ст. 408 УК Украины — дезертирство, то есть самовольное оставление места службы с целью уклонения от военной службы, совершенное в условиях военного положения;

ч. 5 ст. 190 УК Украины — мошенничество, то есть завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах, в условиях военного положения.

Действия фигурантки квалифицированы по:

ч. 5 ст. 190 УК Украины — мошенничество, то есть завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах, в условиях военного положения;

ч. 1 ст. 209 УК Украины — легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, то есть осуществление финансовых операций со средствами, полученными в результате общественно опасного деяния.

Стороной обвинения подозреваемые объявлены в международный розыск и инициирована процедура специального досудебного расследования.

Суд удовлетворил ходатайство прокурора о применении к подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. В рамках досудебного расследования наложен арест на их имущество.

