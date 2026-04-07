  1. В Україні

На Волині викрили медпрацівницю, яка за 4000 доларів «вирішувала питання» групи інвалідності

07:54, 7 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Медпрацівниці повідомлено про підозру у зловживанні впливом.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Волині правоохоронці викрили медичну працівницю КП «Волинська обласна клінічна лікарня», яка за грошову винагороду «вирішувала питання» щодо встановлення групи інвалідності військовозобов'язаним. Про це повідомила Волинська обласна прокуратура.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За свій вплив на прийняття членами експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи рішення щодо безперешкодного встановлення групи інвалідності жінка вимагала 4000 доларів США.

«Затримали її у момент одержання коштів. Медпрацівниці повідомлено про підозру у зловживанні впливом (ч.3 ст.369-2  КК України)», - заявили у прокуратурі.

Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

У прокуратурі додали, що встановлюється можлива причетність до незаконних дій інших членів експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]