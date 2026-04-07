На Волині викрили медпрацівницю, яка за 4000 доларів «вирішувала питання» групи інвалідності

Медпрацівниці повідомлено про підозру у зловживанні впливом.

На Волині правоохоронці викрили медичну працівницю КП «Волинська обласна клінічна лікарня», яка за грошову винагороду «вирішувала питання» щодо встановлення групи інвалідності військовозобов'язаним. Про це повідомила Волинська обласна прокуратура.

За свій вплив на прийняття членами експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи рішення щодо безперешкодного встановлення групи інвалідності жінка вимагала 4000 доларів США.

«Затримали її у момент одержання коштів. Медпрацівниці повідомлено про підозру у зловживанні впливом (ч.3 ст.369-2 КК України)», - заявили у прокуратурі.

Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

У прокуратурі додали, що встановлюється можлива причетність до незаконних дій інших членів експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи.

