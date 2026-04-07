  1. В Украине

На Волыни разоблачили медработницу, которая за 4000 долларов «решала вопрос» группы инвалидности

07:54, 7 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Медработнице сообщено о подозрении в злоупотреблении влиянием.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Волыни правоохранители разоблачили медицинскую работницу КП «Волынская областная клиническая больница», которая за денежное вознаграждение «решала вопрос» установления группы инвалидности военнообязанным. Об этом сообщила Волынская областная прокуратура.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

За свое влияние на принятие членами экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица решения о беспрепятственном установлении группы инвалидности женщина требовала 4000 долларов США.

«Задержали ее в момент получения средств. Медработнице сообщено о подозрении в злоупотреблении влиянием (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины)», — заявили в прокуратуре.

Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

В прокуратуре добавили, что устанавливается возможная причастность к незаконным действиям других членов экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура взятка

Лента новостей

Блоги
Публикации
Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]