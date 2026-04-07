На Волыни разоблачили медработницу, которая за 4000 долларов «решала вопрос» группы инвалидности

Медработнице сообщено о подозрении в злоупотреблении влиянием.

На Волыни правоохранители разоблачили медицинскую работницу КП «Волынская областная клиническая больница», которая за денежное вознаграждение «решала вопрос» установления группы инвалидности военнообязанным. Об этом сообщила Волынская областная прокуратура.

За свое влияние на принятие членами экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица решения о беспрепятственном установлении группы инвалидности женщина требовала 4000 долларов США.

«Задержали ее в момент получения средств. Медработнице сообщено о подозрении в злоупотреблении влиянием (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины)», — заявили в прокуратуре.

Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

В прокуратуре добавили, что устанавливается возможная причастность к незаконным действиям других членов экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица.

