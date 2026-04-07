  1. В Україні

На Рівненщині маленькі брати зникли біля річки – одного знайшли мертвим, другого досі шукають

08:12, 7 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Двоє братів зникли біля річки у селі Колки, одна дитина загинула, пошуки іншого тривають другу добу.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У селі Колки Дубровицької громади рятувальники, правоохоронці та місцеві жителі другу добу поспіль об’єднують зусилля, щоб відшукати двох маленьких братів, які зникли поблизу річки. Про це повідомили в ДСНС.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Подія трапилася напередодні, коли двоє малолітніх дітей, залишені без нагляду дорослих, опинилися біля водойми. Після отримання повідомлення про зникнення було розгорнуто масштабні пошукові заходи для дітей 2021 та 2023 років народження.

На жаль, 5 квітня під час обстеження акваторії річки рятувальники знайшли тіло молодшого брата, дитини 2023 року народження.

Наразі пошуки старшого хлопчика, 2021 року народження, тривають безперервно. Місцева громада та рятувальні служби сподіваються на успішне завершення пошуків.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

діти ДСНС Рівне

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]