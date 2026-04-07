На Рівненщині маленькі брати зникли біля річки – одного знайшли мертвим, другого досі шукають

Двоє братів зникли біля річки у селі Колки, одна дитина загинула, пошуки іншого тривають другу добу.

У селі Колки Дубровицької громади рятувальники, правоохоронці та місцеві жителі другу добу поспіль об’єднують зусилля, щоб відшукати двох маленьких братів, які зникли поблизу річки. Про це повідомили в ДСНС.

Подія трапилася напередодні, коли двоє малолітніх дітей, залишені без нагляду дорослих, опинилися біля водойми. Після отримання повідомлення про зникнення було розгорнуто масштабні пошукові заходи для дітей 2021 та 2023 років народження.

На жаль, 5 квітня під час обстеження акваторії річки рятувальники знайшли тіло молодшого брата, дитини 2023 року народження.

Наразі пошуки старшого хлопчика, 2021 року народження, тривають безперервно. Місцева громада та рятувальні служби сподіваються на успішне завершення пошуків.

