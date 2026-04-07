В Ровенской области маленькие братья пропали у реки — одного нашли мертвым, второго до сих пор ищут

Двое братьев пропали у реки в селе Колки, один ребенок погиб, поиски второго продолжаются уже второе сутки.

В селе Колки Дубровицкой общины спасатели, правоохранители и местные жители второе сутки подряд объединяют усилия, чтобы найти двух маленьких братьев, пропавших возле реки. Об этом сообщили в ГСЧС.

Инцидент произошел накануне, когда двое малолетних детей, оставленные без присмотра взрослых, оказались у водоема. После получения сообщения об исчезновении были развернуты масштабные поисковые мероприятия по поиску детей 2021 и 2023 годов рождения.

К сожалению, 5 апреля во время обследования акватории реки спасатели нашли тело младшего брата, ребенка 2023 года рождения.

В настоящее время поиски старшего мальчика, 2021 года рождения, продолжаются без перерыва. Местная община и спасательные службы надеются на успешное завершение поисков.

