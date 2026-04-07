В Ровенской области маленькие братья пропали у реки — одного нашли мертвым, второго до сих пор ищут

08:12, 7 апреля 2026
Двое братьев пропали у реки в селе Колки, один ребенок погиб, поиски второго продолжаются уже второе сутки.
В селе Колки Дубровицкой общины спасатели, правоохранители и местные жители второе сутки подряд объединяют усилия, чтобы найти двух маленьких братьев, пропавших возле реки. Об этом сообщили в ГСЧС.

Инцидент произошел накануне, когда двое малолетних детей, оставленные без присмотра взрослых, оказались у водоема. После получения сообщения об исчезновении были развернуты масштабные поисковые мероприятия по поиску детей 2021 и 2023 годов рождения.

К сожалению, 5 апреля во время обследования акватории реки спасатели нашли тело младшего брата, ребенка 2023 года рождения.

В настоящее время поиски старшего мальчика, 2021 года рождения, продолжаются без перерыва. Местная община и спасательные службы надеются на успешное завершение поисков.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
11,8 судей на 100 тысяч населения: кадровый дефицит и война изнуряют судебную систему

Украина имеет вдвое меньше судей, чем в среднем по Европе, но рассматривает миллионы дел.

Налоги «заморозят»: в Раде предлагают мораторий на изменения во время войны

Новый законопроект предусматривает мораторий на изменение элементов налогов и сборов во время военного положения и в течение года после него.

Суд змусив ДБР відкрити справу щодо АРМА під керівництвом Ярослави Максименко

АРМА длительное время игнорирует и пытается не выполнять судебные решения о возврате изъятого имущества его владельцам.

Поэтапный ввод отчетности для онлайн платформ и НДС в 7% на горючее: какие компромиссы предлагают депутаты

В Верховной Раде зарегистрированы инициативы, предлагающие возвращение НДС 7% на топливо и отказ от обязательности раскрытия банковской тайны.

Военный сбор хотят «привязать» к финансированию обороны через спецфонд

В Раде предлагают изменить подход к военному сбору и направлять его исключительно на нужды Вооружённых сил Украины.

