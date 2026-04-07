  1. В Україні

Великодні смаколики вдарять по гаманцю українців – як змінилися ціни

09:24, 7 квітня 2026
Цьогоріч приготування традиційної паски та святковий кошик коштуватимуть помітно дорожче, ніж у 2025 році.
Напередодні Великодня український продуктовий ринок демонструє зростання цін на ключові святкові продукти. Найбільше подорожчали яєчно-молочна продукція, сухофрукти та тепличні овочі. Про це повідомив Український клуб аграрного бізнесу.

Середня ціна десятка курячих яєць за місяць зросла на 4% і становить 86,4 грн, що на 13% більше, ніж у минулому році. Підвищення вартості яєчно-молочної бази вплинуло на «індекс паски»: приготування 3–4 середніх пасок за класичним рецептом обійдеться у 357,2 грн, що на 12,2% дорожче, ніж торік. Основними факторами подорожчання стали родзинки (+27% до 53,4 грн за 200 г), вершкове масло (+13,1% до 138 грн за 200 г) та молоко (+11,6% до 34 грн за півлітра). Водночас подешевшали цукор (–12,6%), ванілін (–26,8% до 6 грн) та цукрова пудра (–2,5% до 6,7 грн).

Бюджетний великодній кошик із паскою, десятком крашанок, сіллю, хріном і свічкою коштує в середньому 482 грн, що на 12,7% більше, ніж у 2025 році. Кошик із додаванням твердого сиру, ковбаси та гірчиці обійдеться у 965 грн (+13,8%), а максимальне наповнення з кагором, свіжими огірками, томатами та салом – у 1 387 грн (+17%).

М’ясний ринок демонструє відносну стабілізацію: свинячий ошийок подорожчав на 3% за місяць і на 7% за рік (325 грн/кг), сало залишилося на рівні місячних цін, але зросло на 15% за рік до 274 грн/кг.

Молочні продукти показують тенденцію до стабілізації через сезонні пікові надої та зниження закупівельних цін на сире молоко. Однак вершкове масло для паски та твердий сир залишаються дорогими: масло коштує 141 грн/180 г (+16% за рік), твердий сир – 680 грн/кг (+13% за рік).

Серед овочів найбільше зросли ціни на тепличні культури: огірки подорожчали на 147% до 240 грн/кг, помідори – на 90% до 215 грн/кг через витрати на обігрів теплиць та логістику імпорту. Водночас овочі відкритого ґрунту, як-от капуста, морква та буряк, здешевшали на 84%, 74% та 75% відповідно.

