  1. В Украине

Пасхальные лакомства ударят по кошельку украинцев — как изменились цены

09:24, 7 апреля 2026
В этом году приготовление традиционной паски и праздничной корзины обойдутся заметно дороже, чем в 2025 году.
Накануне Пасхи украинский продуктовый рынок демонстрирует рост цен на ключевые праздничные продукты. Больше всего подорожали яично-молочная продукция, сухофрукты и тепличные овощи. Об этом сообщил Украинский клуб аграрного бизнеса.

Средняя цена десятка куриных яиц за месяц выросла на 4% и составляет 86,4 грн, что на 13% больше, чем в прошлом году. Повышение стоимости яично-молочной базы повлияло на «индекс паски»: приготовление 3–4 средних пасок по классическому рецепту обойдется в 357,2 грн, что на 12,2% дороже, чем в прошлом году. Основными факторами подорожания стали изюм (+27% до 53,4 грн за 200 г), сливочное масло (+13,1% до 138 грн за 200 г) и молоко (+11,6% до 34 грн за пол-литра). В то же время подешевели сахар (–12,6%), ванилин (–26,8% до 6 грн) и сахарная пудра (–2,5% до 6,7 грн).

Бюджетная пасхальная корзина с паской, десятком крашеных яиц, солью, хреном и свечой стоит в среднем 482 грн, что на 12,7% больше, чем в 2025 году. Корзина с добавлением твердого сыра, колбасы и горчицы обойдется в 965 грн (+13,8%), а максимальное наполнение с кагором, свежими огурцами, томатами и салом – в 1 387 грн (+17%).

Рынок мяса демонстрирует относительную стабилизацию: свиная шейка подорожала на 3% за месяц и на 7% за год (325 грн/кг), сало осталось на уровне месячных цен, но подорожало на 15% за год до 274 грн/кг.

Молочные продукты демонстрируют тенденцию к стабилизации из-за сезонных пиковых надоев и снижения закупочных цен на сырое молоко. Однако сливочное масло для паски и твердый сыр остаются дорогими: масло стоит 141 грн/180 г (+16% за год), твердый сыр – 680 грн/кг (+13% за год).

Среди овощей больше всего выросли цены на тепличные культуры: огурцы подорожали на 147% до 240 грн/кг, помидоры – на 90% до 215 грн/кг из-за затрат на обогрев теплиц и логистику импорта. В то же время овощи открытого грунта, такие как капуста, морковь и свекла, подешевели на 84%, 74% и 75% соответственно.

