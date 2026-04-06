Великдень 2026: як працюватимуть Укрпошта і Нова пошта у святкові дні

На Великдень в Україні зміниться графік роботи відділень Укрпошти та Нової пошти.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Великдень в Україні зміниться графік роботи відділень Укрпошти. Про це повідомили у компанії.

Зокрема, у день Великодня, 12 квітня, відділення по всій країні розпочнуть роботу з 12:00. Водночас у суботу та понеділок поштові відділення працюватимуть у звичному режимі.

Актуальний графік роботи кожного відділення клієнти можуть перевірити у мобільному застосунку «Укрпошта 2.0» або на офіційному сайті компанії.

У період Великодніх свят Нова пошта теж працюватиме за зміненим графіком.

Як стало відомо, у суботу, 11 квітня, відділення функціонуватимуть у звичному режимі. У неділю, 12 квітня, компанія запровадить скорочений робочий день — обслуговування клієнтів триватиме з 10:00 до 16:00.

Вже у понеділок, 13 квітня, робота повернеться до стандартного графіка.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.