Великдень 2026: як працюватимуть Укрпошта і Нова пошта у святкові дні
На Великдень в Україні зміниться графік роботи відділень Укрпошти. Про це повідомили у компанії.
Зокрема, у день Великодня, 12 квітня, відділення по всій країні розпочнуть роботу з 12:00. Водночас у суботу та понеділок поштові відділення працюватимуть у звичному режимі.
Актуальний графік роботи кожного відділення клієнти можуть перевірити у мобільному застосунку «Укрпошта 2.0» або на офіційному сайті компанії.
У період Великодніх свят Нова пошта теж працюватиме за зміненим графіком.
Як стало відомо, у суботу, 11 квітня, відділення функціонуватимуть у звичному режимі. У неділю, 12 квітня, компанія запровадить скорочений робочий день — обслуговування клієнтів триватиме з 10:00 до 16:00.
Вже у понеділок, 13 квітня, робота повернеться до стандартного графіка.
